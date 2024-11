La aclamada y atrapante película española subida de tono que es una joya oculta en Netflix

La plataforma de Netflix tiene en su catalogo una variedad de producciones que son una joya del cine español y que cuentan historias con dramas retorcidos. Se trata de la película “Carne trémula”, estrenada en 1997 y dirigida por el gran cineasta y guionista Pedro Almodovar.

El filme narra la historia de una joven y tres hombres armados que coinciden en una casa. Elena espera a su camello, David (Javier Bardem) y Sancho (José Sancho) son policías y Víctor (Liberto Rabal) es un adolescente obsesionado con Elena. Entre ellos estalla una violenta discusión. Cuando se vuelvan a ver dos años más tarde ya nada será igual.

“Víctor, un adolescente que terminó en prisión por una discusión con una mujer, sale de la cárcel para vengarse de los policías que lo encerraron. Volverá a buscar a la chica que quería, que se ha casado con uno de los policía”, indica la sinopsis oficial de Netflix.

Carne trémula está protagonizada por Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, Ángela Molina, Penélope Cruz, José Sancho, Pilar Bardem, Álex Angulo, Mariola Fuentes, entre otros. Tiene una duración de 101 minutos.

Almodovar aclamado por la crítica

El filme está basado en la novela de la escritora inglesa Ruth Rendell, “Live Flesh”. “Me inspiré en la novela de Rendell, pero la película es tan libre que ni siquiera hubiera sido necesario pagar los derechos”, declaró Almodovar, reseñó el portal Página 12.

“No veía claro que el protagonista fuera un violador, no me gustaba la explicación de Rendell. Todo esto me separó de la novela, que era muy interesante de por sí. Yo la digerí, la hice mía. Las adaptaciones hay que hacerlas con total infidelidad y llevándolo a tu mundo”, agregó.