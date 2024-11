Hermano de Melanie arremetió contra Gala Montes y así reaccionó ella

Gala Montes está nuevamente en medio de una polémica, esta vez por utilizar un video de un ataque que sufrió una joven en Tamaulipas para promocionar su canción “Tacara”, situación por la que fue criticada y señalada como “Falsa Feminista”.

Fue el pasado 24 de septiembre cuando la cantante lanzó el tema musical, el cual presuntamente aborda una situación que vivió la también actriz en Turquía durante su participación en el reality show “La Isla”.

Según declaraciones de Montes, su nueva canción es como una protesta contra situaciones opresivas, inspirada por el trato que recibió durante su estancia en el programa. En Youtube ya ha alcanzado hasta el momento 1.393.530 visualizaciones.

¿Qué pasó con Melanie?

El Heraldo reseñó que el pasado jueves 31 de octubre de 2024 una joven de 20 años, Melanie Barragán, asistió a una fiesta de Halloween en Tamaulipas en compañía de su pareja Christian “N”, quien en un ataque de furia arremetió de manera violenta en contra de ella, al grado de dejarla con fuertes lesiones en el rostro.

Destacan que el hombre fue enfrentado por una amiga de la joven llamada Danna, y posteriormente se dio a la fuga. Las autoridades siguen tras la búsqueda del agresor de Melanie.

Los hechos quedaron captados en video por una cámara de seguridad, mismo que fue difundido en la web, causando la indignación de miles de usuarios quienes reprobaron el comportamiento mostrado por el sujeto.

¿La agresión que aprovechó Gala Montes?

Es precisamente este video que evidencia el intento de feminicidio de Melanie, el que supuestamente usó la famosa actriz Gala Montes para promocionar su tema “Tacara”, siendo acusada en redes sociales de querer colgarse de la tragedia para promocionar su tema musical.

Por esta publicación reaccionó el hermano de Melanie Barragán, quien recurrió a las redes sociales para pedir a internautas que le ayuden a llegar a la cantante, a quien le exigen una explicación sobre el uso del video de la agresión de su hermana, presuntamente en aras de “hacer un llamado para parar la violencia hacia las mujeres”.

Los familiares de la joven víctima de agresión aseguran que Monte lo hizo para aprovecharse y promocionar su reciente lanzamiento.

“Soy el hermano de Melanie. Solo hago este video porque no se nos hace justo que Gala Montes haya subido el video donde fue agredida mi hermana, y se me hace una falta de respeto. No sé cuál haya sido su finalidad, ya sea promocionar su nueva canción o por otra razón, pero simplemente subió el video de la agresión con su canción de fondo”, señaló en TikTok.

No fue Gala Montes

Ante las crítica que recibió en la red social X (antes Twitter), donde la acusan de “falsa feminista” y “aprovechadora”, la actriz y cantante reaccionó reposteando la respuesta de varios de sus seguidores.

Se conoció que Gala Montes no fue la creadora de dicha edición ya que solo la compartió mediante sus historias de Instagram, sino que esta habría sido hecha por su club de admiradores, quienes aclararon que no la habían lanzado con la intención de aprovecharse de la tragedia de Melanie, si no más bien para visibilizar la violencia hacía las mujeres ya que consideran la canción como un símbolo de protesta, destacó El Heraldo.