¿Es feo? Erika Buenfil presume su árbol de Navidad y su hijo lo critica por esto

La Navidad ya se respira en el aire y los famosos lo saben, pues ya han comenzado a presumir sus exóticas decoraciones para estas fiestas y mientras unos se preparan como Maribel Guardia, quien ya fue de compras para adornar, fue Erika Buenfil quien ya dio la bienvenida a la temporada favorita del año presumiendo en un video sus pinos navideños.

PUBLICIDAD

Algunos famosos ya han empezado a ocupar sus redes sociales para presumir su decoración de Navidad, entre ellos Marlene Favela, quien compartió una serie de fotografías junto a su hija Bella Seely y Marjorie de Sousa. Esta vez el turno fue de Erika Buenfil, quien, mostró cómo adornaba junto a su hijo Nicolás, pero algo “salió mal”.

Siempre es un espectáculo ver la decoración por la que apuestan los famosos, quienes van de elegantes iluminaciones como Shakira, hasta divertidas temáticas como Andrea Legarreta quien, cada año, presume un diseño distinto y extravagante, o incluso el clan Kardashian que inunda de pinos y luces su mansión.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás. (Instagram: @erikabuenfil50)

Erika Buenfil presume su decoración de Navidad, pero su hijo la critica

Cada vez se acerca aún más la temporada de fiestas, tanto que famosos y usuarios en internet ya han empezado a compartir más detalles de su decoración, entre ellos, la querida actriz de Televisa, Erika Buenfil que además es todo un ícono de las redes sociales.

En sus redes sociales, compartió que no pasaría Navidad en México, por ello, había optado por un árbol moderno que mantuviera el espíritu, pero que no fuera demasiado, de ahí que apostara por un pino de hojas blancas pequeño y “pelón” que no terminó de gustar a su hijo Nicolás, de quien contó, cuál fue su reacción al verlo en la sala de su casa:

“No quise poner mucho porque yo no voy a pasar la Navidad en México, entonces puse un árbol pequeño, flaco, uno moderno que compré, pero a Nicolás no le gustó. Dijo: ‘Mamá, ese no es un árbol de Navidad’”.

Erika Buenfil presume su decoración de Navidad. Instagram: @erikabuenfil50 (Instagram: @erikabuenfil50)

Erika Buenfil pone un segundo árbol de Navidad tras críticas de su hijo Nicolás

Tras la desaprobación de su hijo Nicolás, Erika Buenfil optó por poner un nuevo árbol de Navidad, en el que mostró un video donde se puede ver el tiempo que se dieron ambos para poner su pino, que lucía mucho más tradicional que el otro que había elegido la actriz.

PUBLICIDAD

Fue Nicolás Buenfil quien ocupó su cuenta de TikTok para documentar el proceso de cómo pusieron el segundo pino de Navidad, en el que se escuchaba al hijo de la actriz decirle: “Ándele, ponga el árbol, porque ese está bien pelón, nombre pelonsísimo”, a lo que su madre le respondió: “Me hicieron poner otro árbol, a la más Grinch… es que así era moderno” y él contestó: “Qué moderno ni qué nada, yo lo quiero pachón. Quedó padre, quedó bien bonito”.

Fue así que el joven, de 19 años, dejó ver a su madre colocando las luces y esferas en el árbol de Navidad, además de que confesó que una tradición de ellos era que Nicolás colocara la estrella.