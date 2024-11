En qué consiste la terapia EMDR con la que Camila Sodi “borrará sus memorias” para aliviar el dolor

Nadie está preparado para la muerte. La pérdida de un ser querido es uno de dolores que roen el alma, especialmente, cuando se trata de los padres, y esto lo supo muy bien la actriz Camila Sodi el pasado 8 de noviembre, luego de que su madre, la escritora Ernestina Sodi ,se marchó de este plano tras agonizar 22 días.

Sobrellevar el duelo puede consumir si no se cuenta con familia y amigos que sirvan de contención, así como la fortaleza que la misma parece proveerle a los sobrevivientes. Es por esto que la Sodi anunció este miércoles 20 de noviembre, a través de su Instagram, que se someterá a una terapia para conseguir de nuevo el balance en su existencia.

“Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar”, contó, además explicó que es “como una onda, ¿se acuerdan de (la película ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ (’Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’)? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”.

Qué es la terapia EMDR y para qué sirve

Ante un evento tan traumático como la muerte, hay que recurrir a expertos cuando se siente que la experiencia está sobrepasando las capacidades de cada uno. La terapia EMDR (Preprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, por sus siglas en inglés) es una de la alternativas a las que se puede recurrir.

La psicóloga española Desirée Infante Caballero, del portal Top Doctors, explicó que esta técnica se usa desde finales de la década de los 80 y que se usa para tratar trastornos causados por eventos estresantes, como el trastorno de estrés postraumático.

“El EMDR se centra en el recuerdo de la experiencia traumática que ha experimentado el sujeto, y es una herramienta completa que utiliza los movimientos oculares para tratar estos trastornos”. Por su parte, la psicóloga María Eugenia Sánchez acotó que el procedimiento inicia cuando el experto tratando de identificar “un recuerdo específico objetivo, incluyendo las imágenes asociadas a este recuerdo, creencias autolimitantes, emociones y sensaciones corporales relacionadas”.

Luego, lo guiará a través de movimientos oculares para que se enfoque en el recuerdo, y así facilitar el procesamiento emocional y cognitivo del recuerdo. Cada sesión de EMDR puede durar entre 30 y 60 minutos. El tratamiento consiste en un mínimo de 1 a 3 sesiones, hasta un año o más para los problemas más complicados.

Las ventajas de la terapia EMDR incluyen su capacidad para proporcionar alivio significativo en un periodo de tiempo relativamente corto. Se puede usar para la ansiedad, ataques de pánico y fobias; enfermedades crónicas y problemas médicos, depresión, trastornos bipolares y psicóticos, así como disociativos o alimenticios, duelos y pérdidas, violencia y abuso físico, sexual y emocional, y trastornos del sueño, entre otras patologías.