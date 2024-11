Ryan Reynolds tuvo un romance con esta famosa cantante y pocos se acuerdan: casi se casaron

Antes de hallar a su media naranja en Blake Lively, el actor Ryan Reynolds protagonizó romances con otras de las estrellas más guapas, famosas y exitosas dentro de la industria del espectáculo.

Con algunas de ellas, como Scarlett Johansson, el histrión vivió relaciones que todavía dan de qué hablar, pero con otras tuvo noviazgos que, si bien no fueron secretos, muy pocos los recuerdan hoy.

Tal es el caso de la relación amorosa que mantuvo con la reconocida cantante Alanis Morissette . Los famosos comenzaron un idilio a inicios de los 2000 y por poco llegan al altar, pero terminaron antes.

¿Quieres descubrir los detalles de su historia de amor? Solo sigue leyendo para conocer más sobre el romance que el protagonista de Deadpool y la intérprete de Ironic vivieron fueran de escena.

¿Cómo fue la historia de amor entre Alanis Morissette y Ryan Reynolds?

Alanis Morissette y Ryan Reynolds se conocieron en febrero de 2002. Los artistas se cruzaron por primera vez en la fiesta de cumpleaños de una amiga que tenían en común: Drew Barrymore.

A inicios del año siguiente, en febrero de 2003, ambos fueron captados juntos por primera vez. A partir de entonces, asistieron como pareja a incontables premiaciones, festivales y eventos.

En junio de 2004, Morissette y Reynolds sorprendieron al público cuando anunciaron su compromiso. “Tenemos la combinación perfecta de compatibilidad e incompatibilidad que hace que la relación sea muy apasionada. Es perfecta”, expresó en ese entonces ella a People.

Sin embargo, un par de años después de comprometerse, ambos presuntamente rompieron de forma temporal. Luego, en el verano de 2006, fueron captados nuevamente actuando como pareja.

Sus apariciones juntos hicieron parecer que la ruptura había sido solo un rumor, pero menos de un año después, en febrero de 2007, comunicaron su ruptura tras casi tres años comprometidos.

“Siguen siendo amigos cercanos y continúan sintiéndose el máximo amor y admiración el uno por el otro. Piden que se respete su privacidad”, informaron sus managers a la revista People.

Las causas de su ruptura nunca quedaron claras, pero la cantautora expresó y canalizó mucho del dolor posterior a su separación del actor en su álbum musical Flavors of Entanglement (2008).

La canción Torch es posiblemente la más directa sobre su fallido romance con Ryan. En el tema, de hecho, se la escucha cantar letras como “extraño tu olor, tu estilo y tu manera pura y duradera”.

No obstante, la famosa también llegó a hacer algunas declaraciones después que arrojaron un poco luz al respecto. Por ejemplo, reconoció en entrevista a Women’s Health que se “enfadó” consigo misma “por permanecer en relaciones demasiado tiempo”, pero no hizo mención a su ex.

Lo más probable es que la exposición mediática de su romance favoreciera su desenlace. Y es que, en una ocasión, Morissette afirmó que “evitaría (tener un romance público) en el futuro”.

También sobre su separación de Reynolds, la varias veces ganadora del Grammy reconoció en una conversación al periódico Los Angeles Times que ella “era una adicta al amor en toda regla”.

“Así que pensaba: ‘No puedo seguir haciendo esto, mi cuerpo no lo soporta’. Para alguien que es adicto al amor, (las rupturas) son debilitantes”, confesó en la plática durante aquella época.

“He estado en un viaje constante hacia la rendición final y tocar fondo, algo que he estado evitando toda mi vida. Así que este fue un momento enorme y crítico para mí. Todo se rompió…”, agregó.

Reynolds, por su parte, mantuvo sus sentimientos para sí e inició su relación sentimental Scarlett Johansson poco después. Desde entonces, casi nunca ha hablado sobre su exprometida.