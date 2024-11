Mientras Ángela Aguilar es abucheada, esto es lo que ha ganado Cazzu e impacta las redes

Este fin de semana, Ángela Aguilar volvió a estar nuevamente en el ojo del huracán, esta vez, por su paso como conductora de los Kids Choice Awards, donde fue víctima de la furia del público tras los dimes y diretes que ha provocado su relación con Christian Nodal.

Hay quienes especulan que esta participación para el evento organizado por Nickelodeon y su reconocimiento como ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour se trató de una campaña organizada por su padre para limpiar la imagen de la cantante de 21 años, que, desde finales de mayo, ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal y Cazzu.

Desde entonces, los últimos meses se convirtieron en un verdadero infierno para la pareja, que no ha dejado de ser criticada en redes sociales, hasta llegar al punto de que la hija de Pepe Aguilar tuvo que restringirlos comentarios de sus cuentas, como una forma de evitar la lluvia de hate que cayó sobre ella.

Ángela Aguilar es abucheada en los Kids Choice Awards

Ángela Aguilar fue abucheada durante su paso como conductora de los Kids Choice Awards que tuvieron lugar este fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y es que, hubo un momento que fue captado por los asistentes donde se escucharon vitoreos donde se escuchaba claramente el nombre de Cazzu.

Todo esto sucedió previo a su presentación junto a Felipe Botello, para interpretar su ya famoso tema, ‘Abrázame’ que logró convertirse en todo un fenómeno en redes sociales. Fue en ese momento, que, instantes antes, la esposa de Nodal, quien lucía un vestido rojo de espalda descubierta y moño, empezó a escuchar gritos que coreaban el nombre de Cazzu, a lo que se puede apreciar, aparentemente incómoda ante la respuesta del público.

En medio de esta polémica, fueron sus padres quienes enviaron un mensaje e indirecta a quienes se fueron en contra de su hija, con una fotografía en la que se pudo ver a Pepe Aguilar, quien posó junto a su pug de nombre ‘Gordo’, que lucía una prenda en la que se leía, “Cyberbullying is not cool”, que se traduce como “el acoso por internet no es genial”, refiriéndose a la ola de críticas de la que es víctima Ángela Aguilar en redes sociales.

Pepe Aguilar Instagram: @gordoelpugaguilar (Instagram: @gordoelpugaguilar)

Así triunfa Cazzu en medio de la polémica por la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Pero, mientras Ángela Aguilar sufre uno de los años más agridulces de su vida, en medio del rechazo del público, es Cazzu quien vuelve a salir airosa frente a la controversia de la que ha sido parte tras su separación de Christian Nodal.

Las críticas, que parecían haber cesado para Nodal y Ángela Aguilar, terminaron por hacerse más fuertes luego de que Cazzu rompiera el silencio sobre su separación, desmintiendo la versión de la hija de Pepe Aguilar, lo que provocó una fuerte empatía por parte del público.

Gracias a esto, quien ha salido inmune a la ola de críticas es Julieta Cazzuchelli, quien, además, ya suma un nuevo logro, y es que, en su cuenta de Instagram, ya acumula 17 millones de seguidores, mientras que Ángela Aguilar, solo tiene 10.7, dejando ver el apoyo que ha obtenido del público tras su separación.