¿Está destrozado? Captan ‘desaire’ de Pepe Aguilar a Ángela Aguilar en plenos Latin Grammys

La participación de Ángela Aguilar en los Latin Grammys 2024 sigue dando de qué hablar, pese a que ya ha pasado una semana desde que se celebraron desde el Kaseya Center de Miami, Florida, donde acudió junto a su esposo, Christian Nodal.

Desde hace unos días, ‘Chisme No Like’ había difundido una noticia en la que aseguraban que la relación entre Ángela Aguilar y su familia estaba rota, y es que, supuestamente, estarían manejando las finanzas de la joven de 21 años a causa de una crisis económica, que no le permite disponer libremente de sus ingresos, de ahí que sea el sonorense quien se encargue de ella:

“Está harta de ellos”, reveló Javier Ceriani, de una fuente cercana a la familia Aguilar, que, además, contó que las visitas de Ángela Aguilar se habían reducido desde su boda con Christian Nodal. También dijo que era, Aneliz Álvarez, la madre de Ángela, quien se encargaba de las finanzas de la cantante: “Le dan poquito y ellos se quedan con todo”.

Tal parece que lo dicho por Ceriani y Elisa Beristain, habría sido cierto, y es que, según internautas, notaron un gesto por parte de Pepe Aguilar a su hija durante su paso por los Latin Grammys que revelaría la verdad de su sentir, respecto a las polémicas que ha protagonizado Ángela Aguilar los últimos meses desde que confirmó su relación con Nodal.

Nadia Ferreira/ Marc Anthony / Ángela Aguilar /Christian Nodal Getty Images (Getty Images)

¿Pepe Aguilar está enojado con Ángela Aguilar?

Previo a confirmar su relación, se especuló que Pepe Aguilar estaba enojado con su hija por su relación con Christian Nodal y es que, hubo quienes especularon que no estaba del todo de acuerdo con la misma, razón por la que ya no se mostraba tan cercano a ella como antes.

Sin embargo, el tiempo pasó y la teoría parecía eso, solo un simple rumor, pues, incluso, le dedicó una canción en la que pidió a Nodal cuidar de ella. Pero fue su reciente aparición en los Latin Grammys la que provocó una ola de especulaciones sobre la relación que mantienen padre e hija, y es que una acción dejaría ver un distanciamiento entre ellos.

El desaire de Pepe Aguilar a Ángela Aguilar por el que aseguran que están distanciados

Usuarios analizaron un video en el que se puede ver a Pepe Aguilar junto a sus hijos, Leonardo y Ángela, sobre el escenario del Kaseya Center, donde notaron que el cantante de ‘Miedo’ estaría molesto con la joven de 21 años.

Y es que, con apenas unos segundos de duración, se puede percibir un ambiente tenso entre los dos, pues el cantante ni siquiera voltea a ver a su hija, pese a los esfuerzos de ella por llamar su atención y arreglar su atuendo.

En cambio, Pepe Aguilar parecía ignorarla, pero hay quienes sospechan que fueron las bromas y los pasos de baile los que no le gustaron al cantante, razón por la que se detuvo de forma abrupta y no precisamente por un distanciamiento con Ángela. Además, fue él quien mandó un mensaje a los haters, a través del look de su mascota en los que reprobaba el cyber bullying.