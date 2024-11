“Ella ya ganó”: sale a la luz dulce momento de Miss Bolivia en pleno final del Miss Universo y fans lo aplauden

El pasado 16 de noviembre, la edición 73 de Miss Universo dejó a los fanáticos del certamen con el corazón acelerado y una serie de emociones difíciles de olvidar. En un evento que prometía ser memorable, no solo por la competencia en sí, sino por los momentos que fueron más allá de lo esperado, la coronación de Victoria Kjaer de Dinamarca como la nueva Miss Universo, sin duda, fue solo uno de los tantos momentos que marcaron la noche.

PUBLICIDAD

Victoria KjaerMiss Universo 2025. Getty Images (Getty Images)

Sin embargo, fue una inesperada propuesta de matrimonio, que ocurrió tras la final, lo que dejó una huella imborrable en los asistentes y en los seguidores del certamen.

Juliana Barrientos, Miss Bolivia 2024, quien se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche, no sólo por su destacada participación en el certamen, sino también por su conmovedor premio al Mejor Proyecto Social, vivió uno de los momentos más emotivos de la velada. Poco después de la coronación de Victoria, Juliana fue sorprendida por su pareja, Octavio García Leal, quien se acercó con un anillo de compromiso en mano para entregárselo.

Miss Universo Miss Bolivia se convirtió en una de las favoritas del certamen (Instagram)

Mientras ella aún estaba celebrando en el escenario, Octavio se arrodilló y le pidió matrimonio, ante la mirada atónita de la audiencia y algunas de sus compañeras. Con lágrimas en los ojos, la boliviana aceptó emocionada, dejando claro que este fue un momento único. Aunque claro, las opiniones han estado divididas en redes sociales entre quienes señalan que “fue un gesto de mal gusto”, que el novio “no debió quitarle su momento con otro asunto" y quienes aplauden el gesto como un “acto de amor genuino” con el que muchas sueñan y que incluso haría a Miss Bolivia “una ganadora”.

“Te conocí cuando solo era una soñadora, caminando por el mundo sin imaginar lo que me esperaba. Me amaste por lo que soy, sin importar el título o la corona, siempre apoyándome y recordándome mi valor cuando las dudas llegaban. La distancia entre México y Bolivia no fue fácil, pero a pesar de los kilómetros, me diste fuerza y fe. Cuando el cansancio y las emociones me superaban, tú estabas allí, recordándome lo capaz que soy. Hoy, sé que sin tu amor y apoyo no estaría donde estoy. Gracias por ser mi pilar y mi compañero, por hacerme sentir que nunca estuve sola!“, escribió la joven en una emotiva publicación.

Por esto es que Miss Bolivia fue una de las favoritas sin corona

Más allá de la propuesta de matrimonio, la participación de Bolivia en Miss Universo dejó una marca significativa en el certamen. Con 27 años, Juliana, una bioquímica especializada en biología molecular y políglota. Además, su posición en las rondas finales, luego de 18 años de ausencia de Bolivia en este tipo de competiciones, marcó un hito importante para su país.

La polémica que ensombrece Miss Universo

La noche no estuvo exenta de controversia. El certamen también dejó espacio para la indignación y la frustración de muchos fanáticos. La elección del Top 5 final, compuesto por las representantes de Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela, desató una ola de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron el resultado como un “robo descarado”. La inconformidad no solo se centró en las elegidas, sino también en las ausencias de concursantes que, a juicio del público, merecían estar entre las finalistas.

PUBLICIDAD

Miss Dinamarca, Victoria Kjaer, ganó Miss Universo 2024

Entre las grandes ausencias, la eliminación de Tatiana Calmell, Miss Perú, fue una de las más comentadas. La peruana había tenido una destacada participación en las preliminares y muchos la consideraban una de las grandes favoritas. La eliminación de Miss Egipto también causó revuelo, especialmente porque ella representaba un mensaje de inclusión y empoderamiento al ser una de las primeras participantes con vitíligo. De igual manera, la exclusión de Miss Ecuador, quien desafió los estándares tradicionales de belleza al competir con una peluca debido a la enfermedad de Hashimoto, generó fuertes críticas. “Ecuador y Egipto eran un ejemplo de diversidad y empoderamiento, pero prefirieron un show armado”, escribió un internauta, reflejando el sentimiento de muchos.

Miss Universo Miss Bolivia se convirtió en una de las favoritas (Instagram)

Pero la mayor sorpresa fue la ausencia de Juliana Barrientos de Bolivia en el Top 5. Su destacada participación y su trabajo social fueron aclamados por muchos, y varios usuarios en redes sociales se mostraron indignados por su eliminación, calificándola como una de las grandes injusticias de la noche.

A pesar de esto, el triunfo de Victoria Kjaer como Miss Universo fue celebrado por muchos, destacando su elegancia y seguridad, lo que finalmente le permitió coronarse como la nueva reina de belleza.