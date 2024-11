Ángela Aguilar ignora completamente a Kunno y el momento fue captado en video

Hace unos días, Kunno fue duramente criticado por posar junto a Ángela Aguilar en la ceremonia de “La Mujer del Año 2024″, organizada por la revista Glamour, no obstante, él afirmó que ella era su amiga.

El influencer detalló durante un encuentro con la prensa que solo cinco personalidades lo apoyaron cuando fue fuertemente funado hace tres años: Laura Bozzo, Manelik González, Barbara de Regil, Brianda Deyanara y la esposa de Christian Nodal.

“Todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo, sufrí muchísimo… Entonces, hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué”, fue lo que declaró Kunno sobre su amistad con Ángela Aguilar.

Usuarios creen que Pepe Aguilar le pagó a Kunno para apoyar a Ángela

A pesar de sus palabras, el público parece entender mejor las acciones y en un reciente video donde se ve a Kunno junto a Ángela Aguilar, pareciera que la cantante lo ignora y se enfoca en sus otros colegas.

El influencer empezó a hablar cuando fue interrumpido y en ningún momento la cantante lo volteó a verlo, incluso pareciera que estuviera incómoda de tenerlo ahí, por lo que se empezó a especular que a lo mejor fue contratado para reducir el hate.

En este sentido, los usuarios sugieren que Pepe Aguilar le habría pagado a varios influencers y personalidades de la farándula mexicana para que apoyen a su hija Ángela Aguilar, en un intento por reducir el odio que ha estado recibiendo del público.

Asimismo, exponen que durante varios años, nunca se vio a Kunno conviviendo y compartiendo tanto con la cantante, como lo ha hecho en los últimos días, por lo que es algo de sospechar.