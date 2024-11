¿Se burlaron de los haters? Padres de Ángela Aguilar reaccionan al bullying de su hija de una ‘peculiar’ forma

Fue el 31 de octubre cuando Cazzu, finalmente, rompió el silencio sobre su separación de Christian Nodal, en el programa de su amiga ‘La Joaqui’ donde desmintió la versión que Ángela Aguilar en la que expresó: “Todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo. A nadie le rompieron el corazón. Todos tienen la conciencia tranquila”.

Ante lo cual, Julieta Cazzuchelli respondió tajantemente: “Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía, una historia donde ellos están juntos muchos meses antes de lo que se sabe. Yo le digo que eso no es cierto, no tenía conocimiento. (Eso) quiere decir que se estaba llevando una especie de doble vida; quién sabe en qué situación... si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. La historia se convirtió en una muchísimo peor”.

Tras estas declaraciones, el público se ha ido en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se volvieron una de las figuras más criticadas quizá de todo el año, y la furia de los internautas se hizo más grande cuando se especuló que Pepe Aguilar habría comenzado una campaña para “limpiar la imagen” de su hija, siendo nombrada como ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour y conduciendo los Kids Choice Awards que tuvieron lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Ángela Aguilar en la portada de Glamour

Padres de Ángela Aguilar reaccionan al bullying en redes a su hija

Christian Nodal y Ángela Aguilar no la han tenido fácil, convirtiéndose en los famosos que más haters han acumulado en redes sociales tras especularse que su relación es el resultado de una traición a la ‘Nena Trampa’, de ahí que los internautas encuentren la forma de seguir tundiendo a la pareja.

Fue su reciente presentación en los Kids Choice Awards que Ángela Aguilar fue víctima de gritos y abucheos, de los que sus padres, en una peculiar publicación, rompieron el silencio para defender a su hija de los ataques tras confirmarse su relación y boda con Christian Nodal.

Aneliz Aguilar, la madre de la cantante, ocupó sus redes sociales para mandar un mensaje a los haters de su hija de una forma muy creativa, que rápidamente compartió la propia Ángela Aguilar.

En la imagen se puede ver a Pepe Aguilar junto a su mascota, un perrito pug negro de nombre ‘gordo’ quien lucía una playerita en color negro que incluía una frase con letras rojas que decía: “Cyber bullying is not cool” que se traduce como “el ciberbullying no está cool”.

Pepe Aguilar

La reacción de los internautas al mensaje de los padres de Ángela Aguilar

Este mensaje, que se interpretó como una indirecta a que paren los mensajes de bullying en contra de su hija Ángela Aguilar, terminó por provocar todavía más el enojo del público que rápidamente reaccionó ante el pedido de Aneliz Álvarez y Pepe Aguilar.

En las redes sociales que la mascota de los Aguilar tiene, los internautas arremetieron en contra de Pepe Aguilar, donde se leían comentarios como:

“Tampoco decir “ninguna de las partes fue lastimada es cool”, “Solapar las tonterías de la hija tampoco está cool”, “Ser fan de las relaciones de las “amigas” no es cool”, “Así como tampoco está cool construir tu felicidad con base en la tristeza de otros”, “El bullying no es lo mismo que afrontar las consecuencias de destruir una familia y vivir de apariencias”.