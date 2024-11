La intrigante miniserie que está atrapando a todos en Netflix y en donde nada es lo que parece

Está considerada una de las mejores series dramáticas de la plataforma de Netflix, se trata de ‘Safe’, creada por el maestro del género de misterio y novela,Harlan Coben, y protagonizada por Michael C. Hall, Amanda Abbington, Hannah Arterton y Marc Warren, entre otros.

‘Safe’ narra la historia de un hombre que perdió a su esposa y deberá hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes. A partir de allí, esta nueva entrega de suspenso tomará un nuevo rumbo porque el viudo debe enfrentarse a diversos cambios en su vida. Sin embargo, la situación más difícil llega cuando queda envuelto en un misterioso asesinato.

Protagonizada por Michael C. Hall y Amanda Abbington, y producida por Netflix, este drama se metió entre las diez más vistas. Cuenta con un total de 8 capítulos y aún se desconoce si se realizará una segunda temporada. Aunque, con el éxito prematuro que tuvo, no se descarta.

Vecinos peligrosos

La trama ronda alrededor de Tom Delaney (Michael C. Hall), cirujano pediatra y padre viudo de dos hijas adolescentes que tratará de encontrar a su hija mayor desaparecida en una comunidad de vecinos donde los secretos pueden guardar peligros inimaginables para el protagonista.

Esta comunidad cerrada de vecinos es un barrio acomodado de Reino Unido. Un día el padre se despide de su hija sin saber que así comenzará un desfile de piezas de dominó que caerán una tras otra para destapar los secretos mejor guardados de sus seres queridos y conocidos.

“Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean”, destaca la sinopsis de Netflix.

“‘Safe’ es como una novela llevada a la pantalla, es más una novela porque tiene todos los aspectos que me gustan de la escritura de novelas y que pude llevar a la pantalla. Quería que enganchara, que fuera emocionante y tuviera ‘cliffhangers’. Quería que desde la misma forma que no puedes dejar un libro, que no puedas dejar de ver el siguiente episodio”, aseguró Coben en una entrevista para Medium.

El autor consigue armar una interesante trama, bien ambientada e interpretada, que te cautiva sin remedio hasta el último minuto y en el que los personajes juegan al despiste escondiendo siempre algo y no te la puedes perder.