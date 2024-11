Critican presentación de Robin Thicke en Miss Universo: ¿Cómo vas a poner al misógino a cantar?

Robin Thicke en Miss Universo fue tendencia en redes sociales. Este sábado 16 de noviembre se llevó a cabo la final de Miss Universo y tras la pasarela en trajes de noche de las 12 semifinalistas se anunciaron a las 5 finalistas del concurso.

Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela fueron las representantes que pasaron a la prueba final donde fueron sometidas a las típicas preguntas donde exponen su manera de pensar.

Fue durante el desfile en vestido de noche que el cantante Robin Thicke interpretó un tema para acompañar la pasarela y fue el momento que desató controversia en las redes sociales debido a las denuncias por acoso.

La usuaria @awa_con_azucar escribió “Que miedo tener a Robin Thicke al lado francamente”

Que miedo tener a Robin Thicke al lado francamente #MissUniverse2024 — Pandy (@awa_con_azucar) November 17, 2024

“¿En serio pusieron a cantar a Robin Thicke en un #MissUniverse con todo el palo que alguna vez le dieron por (no considero) misogino y (no me consta) violencia doméstica?”, escribió el usuario @mauriciodanielj

¿En serio pusieron a cantar a Robin Thicke en un #MissUniverse con todo el palo que alguna vez le dieron por (no considero) misogino y (no me consta) violencia doméstica? 😅 Que chiste este MU. — Mauricio Daniel J. (@mauriciodanielj) November 17, 2024

“Que bolas que una persona como Robin Thicke, abusador súper funado, este invitado a un evento de mujeres tan importante #Missuniverese”, “¿qué hace Robin Thicke en Miss Universo si está bien funadote?” y “Robin Thicke hace tiempo funadísimo por acoso sexual por la Emily Ratakowsky y otras más” son otras de las críticas que recibió en cantante.