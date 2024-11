“¿Y Christian?“: Ángela Aguilar desata sospechas de problemas en el paraíso en su momento más complicado en los KCA

Ángela Aguilar no ha dejado de estar en el ojo del huracán en los últimos meses y sus últimas declaraciones en una entrevista con ABC News Live no hicieron más que avivar el fuego de la controversia.

Durante dicha entrevista, la cantante afirmó que “todas las partes estaban de acuerdo” y que “no hubo corazones rotos” en su relación con Nodal, lo que desató una fuerte respuesta por parte de Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija. En el podcast PLP, la cantante argentina expresó su malestar ante las palabras de Aguilar, diciendo: “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y que no sabe cómo yo la pasé".

Estas palabras de Cazzu fueron rápidamente apoyadas por el público, que vio en su reacción una muestra de madurez y valentía, mientras que las declaraciones de Ángela fueron interpretadas como sobrebia y una falta de sensibilidad.

El conflicto no se limitó a esta respuesta de Cazzu pues poco después Ángela fue nombrada “Mujer del Año” por la revista Glamour. Muchos usuarios de Internet se manifestaron en contra del premio, señalando que “no lo merece” y que no representa valores positivos. Fue tal la indignación que se abrió una petición en Change.org solicitando que se le retirara el título.

A pesar de la presión en línea, Aguilar recibió el galardón y agradeció el apoyo de sus seguidores, mientras que la revista justificó su decisión, explicando que el premio se debía a su “talento y estilo musical único”, lo que la ha llevado a ser considerada una de las artistas más prometedoras del regional mexicano.

Ángela Aguilar enfrenta fans furiosos sin apoyo de Nodal

El tema de la imagen públicade Ángela se volvió aún más sensible cuando se presentó en los Kids' Choice Awards en México, un evento que parecía ser la oportunidad para suavizar su situación mediática. Sin embargo, su participación en la alfombra naranja y su conducción del evento no estuvieron exentas de controversia ya que durante esta, la cantante evitó a la prensa y los fans, quienes le lanzaron preguntas incómodas.

Para empeorar las cosas, durante la ceremonia, Ángela fue abucheada por los asistentes, quienes incluso comenzaron a corear el nombre de Cazzu. Los gritos y el mal recibimiento durante su número musical en el evento demostraron que no todos estaban dispuestos a pasar por alto la controversia en torno a su vida personal.

Algunos comentarios en las redes sociales reflejaron el descontento del público: “Es lo menos que merece”, “Lo siento pero es lo que ha cosechado”. Además, destacaron que “Pepe Aguilar podrá comprar portadas y espacio en eventos pero jamás el cariño del público".

Eso sí, ahora todos han señalado una extraña situación y es que Nodal no estuvo presente en un momento tan complicado para la cantante, desatando sospechas de “problemas en el paraíso".

“¿Y Christian? Ya la dejó sola“, “¿sin Christian, ya se habrán peleado?”, “¿en dónde se quedó el chaparro de su marido?”, “mucho amor pero la dejó sola mientras se la acababan en pleno show", se lee en redes sociales.

Esto fue especialmente extraño pues ambos han estado juntos en conciertos y en los eventos más recientes, incluyendo la gala de Mujer del Año y los Latin Grammys.

¿Problemas en el paraíso? Este momento desata sospechas

Su aparición en este último reforzó la idea de que podrían estarse enfrentando a una crisis matrimonial ya que circuló un video tras bambalinas en el que se observa a Nodal caminando detrás de Ángela mientras le dice con voz sumisa: “Te acompaño”. Ángela, sin mirarlo, respondió fríamente: “Como quieras”.

Esta interacción fue suficiente para que los internautas hicieran comentarios sarcásticos, criticando la “falta de carácter" de Nodal y la pasivo agresividad de la cantante. “Parece su perrito faldero”, “Nodal la sigue como perrito sin dueño” y “Ángela lo tiene dominado”, expresaron internautas.