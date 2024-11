México sorprende en la preliminar de Miss Universo pero esto la alejaría de la corona, según internautas

Este sábado 16 de noviembre de 2024, el mundo estará atento a la esperada celebración de Miss Universo, que este año se llevará a cabo en México. La edición de este año promete ser histórica, no sólo por ser en tierras mexicanas, sino por la calidad y el talento de las participantes, y una de las grandes favoritas, por supuesto, ha sido la anfitriona, María Fernanda Beltrán Figueroa.

El certamen es reconocido mundialmente por reunir a las mujeres más destacadas en áreas como belleza, inteligencia, habilidades de liderazgo y defensa de causas sociales. Desde su inicio en 1952, este evento ha sido una plataforma para mujeres de todos los rincones del mundo, que no solo deslumbran por su apariencia, sino también por sus valores y la capacidad de inspirar un cambio positivo. Con 129 concursantes este año, la competencia promete ser feroz.

¿Quién es María Fernanda Beltrán?

Miss Universo Miss México estaría alejándose de la corona, según fans (Instagram)

María Fernanda Beltrán, de 24 años y originaria de Sinaloa, es la actual Miss México y tiene una historia interesante que va más allá de los certámenes de belleza. Nació el 15 de febrero de 2000, y desde pequeña se involucró en el mundo de los concursos de belleza locales. Sin embargo, su vida no sólo gira en torno a este ámbito pues estudió Mercadotecnia y Comunicación Social en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una formación académica que, sin duda, le ha otorgado una ventaja en su camino hacia el certamen internacional.

Además de su carrera como modelo y reina de belleza, María Fernanda decidió emprender su propio negocio. Fundó la línea de maquillaje Glaze CLN, en la que personaliza labiales con aromas y colores exclusivos. Su emprendimiento se encuentra en Culiacán, Sinaloa, y se ha convertido en una extensión de su personalidad y su amor por los detalles.

Además, está muy involucrada en causas sociales, siendo parte de la Marbe Fundación, dedicada a la recolección de alimentos y productos para personas necesitadas, además de trabajar para prevenir el ciberacoso y el bullying.

En una entrevista en su canal de YouTube, la joven expresó su emoción y orgullo por ser la representante de México en Miss Universo 2024. “El ser anfitriona es un orgullo que todo mexicano siente conmigo, representar la historia, cultura, tradiciones y festividades bonitas de México, es una edición histórica para todo el país y el mundo”, compartió.

Además, enfatizó lo importante que es para ella representar un mensaje de empoderamiento femenino: “Es una plataforma que no solo da y expresa un mensaje, muestra la esencia de ser una mujer con valores, cualidades, que busca hacer un cambio significativo, ser toda una reina, se hace citar y dejar todo un legado”.

¿México no se llevará la corona?

La preliminar de Miss Universo 2024 se celebró en la Arena Ciudad de México, y las participantes deslumbraron con sus trajes típicos, trajes de baño y vestidos de gala. María Fernanda, como es de esperar, causó sensación con un vestido lleno de pedrería en colores representativos de México y un impresionante penacho de plumas que resaltó su porte y elegancia.

Sin embargo, a pesar de su belleza indiscutible, la mexicana no estuvo exenta de críticas en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron que Fernanda no logró destacar con la energía esperada, lo cual la alejaría de la corona si no cambia para la final. “A la mexicana le falta energía”, “la actitud la dejo en la casa”, “con esa flojera, México se despide de la corona”, “cuerpazo, hermosa. Sólo un poco más de fuerza y actitud O sea yo opinando como profesional jajajaajjaa”. “Más fuerza faltó”. “Mexico no la dio para nada!!!”, se lee.

El certamen sigue siendo un espacio donde las concursantes deben equilibrar belleza, personalidad, carisma y preparación, aspectos que se evalúan a lo largo del evento. Mientras la competencia avanza, la participación de María Fernanda Beltrán será uno de los momentos más esperados.