La adictiva miniserie coreana que está aterrando a todos en Netflix y es brutalmente adictiva

Fue estrenada el 24 de agosto y se ha convertido en una de las series coreanas más vistas en la plataforma de Netflix. Se trata de “Nadie en el bosque”, una producción de terror y suspenso que es tendencia en el streaming y que tan solo tiene 8 capítulos que logran encantar con esta trama idílica de misterio.

PUBLICIDAD

La serie se inspira en un viejo refrán coreano. “Una piedra lanzada descuidadamente puede matar a una rana”, es la frase de la que parte el relato para explorar la historia de individuos comunes que, tal como la rana del dicho, se enfrenta de forma repentina a la fatalidad y al destino.

En inglés es titulado ‘The Frog’ (La rana) y se centra en un misterio desarrollado en ocho partes. La trama, que abarca dos décadas, busca mantener al espectador al borde de su asiento, mientras presenta una tesis en la que cada acción desata una serie de eventos o consecuencias en otros lugares, como lo que plantea el efecto dominó.

La producción fue dirigida por Mo Wan-il, destacado por el premiado thriller romántico ‘The World of the Married’. El elenco lo conforman Kim Yoon-seok, Yoon Kye-sang, Go Min-si y Lee Jung-eun.

Dos historias en dos líneas del tiempo

La trama presenta dos historias, en una de ellas, el solitario viudo Jeon Young-ha (Kim Yoon-seok), vive solo en un aislado bosque donde administra una lujosa posada. Su vida tranquila es interrumpida por la llegada de invitados no programados: una hermosa joven (Go Min-si) y quien parece ser su hijo pequeño.

Pero cuando la mujer y el niño desaparecen, dejando solo un rastro de pruebas sospechosas (manchas de sangre, lejía en el baño, imágenes en las cámaras de seguridad de ella cargando una bolsa grande, etc), él asume que la mujer asesinó al pequeño.

En la otra línea de tiempo, que trascurre 20 años antes, sus buenas intenciones le juegan una mala pasada a Gu Sang-jun (Yoon Kye-sang), quien insiste en darle albergue a un desconocido en una noche de tormenta. Su invitación lo deja atrapado con un asesino en serie que amenaza con descarrilar su negocio, su matrimonio y vida entera.

PUBLICIDAD

Uniendo estas dos casos está la jefa de policía Yoon Bo-min (Lee Jung-eun), quien regresa al lugar en el que inició su carrera para resolver el misterio.

En Filmaffinity fue calificada con un 5,4 estrellas de 10. Mientras que, en IMDb fue puntuada con un 7,1 de 10.

“Afortunadamente, esta nueva serie de suspense de 2024 sobre asesinatos en serie y la forma en que afectan a muchas vidas, es sencillamente brillante”, señaló Heaven of Horror.