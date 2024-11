“Cuál es el problema?”, Gabriela Spanic se defendió tras criticar a Thalía

Recientemente, la actriz Gabriela Spanic generó polémica durante el reality ‘Secretos de villanas’ por sus declaraciones sobre la también actriz y cantante Thalía.

En el referido espacio, la actriz venezolana tildó a la mexicana de “asalariada”, pero ante la controversia por sus palabras, salió a aclarar que no tuvo mala intención en decirla de esa forma.

“ Bueno, asalariadas somos todas ¿Cuál es el problema? Asalariados ¿Sabes lo que significa? Recibir un sueldo, y qué lindo que le vaya bien, le deseo lo mejor, mis condolencias, yo la amo, me encantan sus canciones… Y también la puse a la altura de Cher y Madonna y nadie dijo nada. Siempre buscan lo negro, lo cambian de contexto para hacer una nota amarillista y hacerme quedar a mí como la mala ”, añadió”, dijo Spanic a Mezcalent. según reseñó People en Español.

Gabriela Spanic expresó que además le tiene aprecio a Thalía y que le envió condolencias por la muerte de su hermana Ernestina Sodi.

Resaltó que sacaron de contexto sus palabras sobre la mexicana y que “esto es Secretos de villanas, no de santas, entonces no estén buscando cosas más negras, ya yo aclaré lo que tenía que aclarar”.

Spanic también había dicho que Thalía no cantaba bien. Ante esto, subrayó: “Y si a mí no me gusta cómo canta, ¿Cuál es el problema? ¿Me tiene que gustar a fuerza? Me encanta Ana Gabriel, me encanta Edith Márquez y ella es muy talentosa, tiene mucha luz, todo lo que tú quieras, pero bueno, yo no sé cuál es el escándalo”.

Gabriela Spanic se ha desahogado en ‘Secretos de Villanas’

Gabriela Spanic parece estarse desahogando en ‘Secretos de Villanas’. En este espacio, confesó que sufrió abuso sexual en su niñez por parte d eun tío materno, pero que nunca había querido decirlo.

“Me siento más liberada porque nadie es perfecto. Me siento en paz conmigo misma, he recibido muchos testimonios de mujeres en redes porque muchas se llevan a la tumba eso y yo me siento mucho mejor… No fue fácil, pero sí me siento otra. Me siento mucho mejor porque he recibido mucho apoyo de muchas mujeres que han vivido lo mismo y que no se han atrevido a decirlo por temor, por vergüenza o porque no les vayan a creer”, refirió.