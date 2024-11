“Se los pidió prestados a Walter Mercado”: Luis Fonsi aparece en tacones en los Grammy y desata burlas

Luis Fonsi formó parte de los Latin Grammy 2024 efectuados el pasado jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, a los cuales asistió con su esposa Águeda López y logró llevarse un galardón a casa al conseguir el Grammy como el ‘Mejor Álbum Vocal Pop’ por su álbum ‘El viaje’.

PUBLICIDAD

Fonsi ha logrado catapultarse como uno de los cantantes latinos más destacados por lo que son muchos los éxitos que ha conseguido a lo largo de su carrera de más de dos décadas.

Para esta nueva edición de tan importante premiación, el boricua fue parte de un emotivo homenaje a su amigo y mentor Carlos Vives en la ceremonia de Persona del Año, cantando junto al artista puertorriqueño Wisin, el exitoso tema ‘Bailar Contigo’ del cantautor.

Luis Fonsi aparece con tacones y se llena de burlas

Luis Fonsi apareció orgulloso al lado de su esposa Águeda López pero fueron duramente criticados por los looks con los que decidieron aparecer. En el caso de la modelo española llegó con un vestido en color blanco que dejaba al descubierto su abdomen junto con detalles plateados.

Sin embargo, Fonsi causó gran controversia al vestir un saco estampado en color verde esmeralda con forma de panal, pantalones negros y unos zapatos con tacones que no han pasado desapercibidos y por los que muchos se han burlado.

“Despacito por los tacones de Luis Fonsi ,será para estar parejos”, “La Sabana y los resortes del Colchón”, “Luis Fonsi uso los tacones quiso estar a la estatura de su esposa”, “Se los pidió prestados a Walter Mercado”, “Despacito.... Fonsi camina despacito por los zapatitos”, han sido algunos de los comentarios en redes.

Pero estos no fueron los únicos looks, pues para la la gala de la 25ª edición aparecieron con outfits brillantes que tampoco causaron agrado. El famoso optó por un traje negro que incluía un saco con detalles de plumas y pedrería en color plateado, mientras que López deslumbró con un despampanante vestido metalizado al estilo Paco Rabanne que dejaba a la vista un imponente escote y parte de su abdomen y cintura.

“¿Esta chica iba de ligue o como señora?”, “Parece un adorno de la pared con ese vestido”, “¿Quién viste a Fonsi? ¡Se ve que no lo quiere pero para nada!”, “Un ‘no’ rotundo”, “Su vestuario esta fatal de los dos”, “Luis no tiene mucha estatura eso le quita altura, Águeda es modelo, no curvilínea, ese traje la hace más cuadrada sin cintura”, se puede leer.