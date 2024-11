“¿Qué le hicieron?”: Stefi Roitman impactó con su look en los Grammy Latinos que aseguran la dejó irreconocible

Las mujeres argentinas se lucieron anoche, 14 de noviembre, en los Premios Grammy Latinos. Mostraron todos sus atributos y dejaron a más de una con la boca abierta. Algunas estaban nominadas y otras fueron invitadas a la gran noche de la música, como Emilia Mernes, Stefi Roitman, María Becerra, Nathy Peluso y Soledad Pastorutti.

Nathy Peluso dejó en alto a Argentina fue la gran ganadora de la noche, con tres premios en total: Mejor canción alternativa por “El día que perdí mi juventud”, Mejor canción rap/hip hop (primera mujer en lograrlo) por “Aprender a amar” y Mejor video musical versión larga por Grasa. Impactó con dos vestidos: Un Jean Paul Gaultier, de la colección primavera-verano 2002, con el que inició la gala. Era nude con perforaciones simétricas que dejaron ver su cuerpo.

Y para finalizar la ceremonia, lució un vestido negro de corte sirena y escote halter, con un cuello de pelo blanco y negro, que le dio el toque elegante y distintivo.

“Parece una señora”: las críticas a Stefi Roitman

La modelo Stefi Roitman llegó a evento con un vestido en transparencia roja, que emulaba una red y se ajustó a su estilizada silueta. El atuendo tenía un escote con finos tiros color piel. Toda una diosa. Incluso, algunos afirmaron que tenía un gran parecido con la actriz española Úrsula Corbero, conocida por su papel de “Tokio” en la serie en Netflix, “La casa de papel”.

Pero, a pesar de esto, algunos la criticaron, pero no fue por la prenda por la que se llenó de críticas en las redes sociales, sino por su maquillaje y peinado. La esposa de Ricky Montaner llevó su cabello castaño suelto, que le dio movimiento a través de un flequillo cortina. Sin embargo, su forma de llevarlo era muy parecido al usado en la década de los 80.

En cuanto a su make up, fue sencillo, pero con tonalidades anaranjadas y rojizas que no le favorecieron, al contrario, le añadieron algunos años más y así lo dejaron ver los internautas. “El maquillaje no le favorece esta vez, el bronzer es muy fuerte para ella”, “La envejecieron. Es guapa, pero no le benefició el look”, “Es hermosa, pero tiene 20 años más en maquillaje”, “Parece una señora, ¿qué le hicieron?” y “Seguro el corte está en tendencia, pero no le favorece”.