“Parecen Ricky Martin y Rebecca de Alba”: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez posan en los Latin Grammys pero los critican por esto

El 14 de noviembre se llevó a cabo la 25ª edición de los Latin Grammys 2024 desde el Kaseya Center de Miami, Florida, donde se premia lo mejor de la música latina desde artistas renombrados hasta las nuevas promesas que se dieron cita a este importante evento.

Entre los famosos que se dieron cita, estuvieron Majo y Ángela Aguilar, Christian Nodal, Karol G, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, Luis Fonsi, Anitta, Nathy Peluso, Becky G entre otros nombres destacados de la escena musical, sin embargo, quien causó mayor sorpresa, fue Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, acudiendo a la que fuera su primera gala de los Grammy Latinos.

La visita de esta famosa pareja sorprendió a todos, y es que, vale recordar que Carlos Rivera está nominado junto a David Bisbal, en la categoría ‘Mejor Canción Pop’ por su tema ‘Ahora’, razón por la que el cantante se dio cita a la gala de los Latin Grammys junto a su esposa, Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez deslumbran en los Latin Grammys 2024

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez acaban de hacer su primera aparición en la alfombra roja de los Latin Grammys 2024, luego de que la cantante originaria de Monclova, Coahuila, publicara algunas fotografías de su estancia en Miami, confirmando de esta forma, su asistencia a los premios más importantes de la música latina.

El cantante optó por un look de traje formal con camisa blanca, pantalón negro y zapatos pulidos que complementó con un saco aterciopelado en color azul con detalles que aludían a un polvo de estrellas brillantes.

Mientras tanto, Cynthia Rodríguez, optó por un look de vestido corte asimétrico color borgoña con detalles de encaje y una sensual abertura a la altura del muslo, que tambié incluía una serie de detalles como flecos, bordados y ligeros detalles de pedrería a los que sumó unas sandalias de plataforma color nude y un peinado ligeramente ondulado y pulcro.

El ‘desplante’ de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez por el que los criticaron

Sin embargo, la pareja no la tuvo nada fácil, y es que, en redes sociales, criticaron su paso por la alfombra roja de los Latin Grammys 2024, pues hubo quienes aseguraron que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no posaron con nada distinto a lo que ya habían lucido en sus anteriores apariciones.

Vale recordar que Cynthia Rodríguez ya había apostado por un look color borgoña para su cumpleaños en mayo pasado, esto no es todo pues, nuevamente la sexualidad de Carlos Rivera, nuevamente fue puesta en duda, comparando su relación con la que sostuvieron Ricky Martin y Rebecca de Alba, mientras que otros señalaron que el cantante había hecho tremendo “desplante” a su esposa, pues en un video que se ha visto en redes sociales, parecía que la conductora quería acercarse para besarlo, algo a lo que él no respondió.

“Ella quería darle un beso”, “Ella tan diva… y Cinthya también”, “No se cual de los dos se ve más femenina”, “¿Será que es un matrimonio de convenio por intereses?”, “Como cynthia ya no tiene pantalla todos los días quiere figurar en donde sea si casi nunca lo acompaña a ese tipo de eventos y ahora sí”, “Ella quería darle un beso y se sintió reprimida”, “Cynthia siempre se ve igual”.