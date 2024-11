“Parece su perrito”: actitud de Nodal hacia Ángela tras bambalinas en los Latin Grammys desata críticas

La esperada aparición de Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammys 2024 no dejó indiferente a nadie. La polémica pareja llegó al evento en medio de una intensa atención mediática, especialmente tras las declaraciones de Ángela en una entrevista con ABC News Live, donde minimizó las consecuencias de su relación con Nodal en relación con Cazzu. Este comentario desató una respuesta de la cantante argentina, quien aseguró en un podcast que “sí hubo corazones rotos” y que Ángela “no tenía derecho a hablar de sus sentimientos”.

PUBLICIDAD

Con este contexto cargado de tensión, la presencia de Ángela y Nodal en la gala generó altas expectativas. Mientras que en la alfombra roja ya fueron criticados por quienes aún reprochan la ruptura con Cazzu, las verdaderas burlas hacia Nodal se desataron tras bambalinas, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto que desató las críticas

Ángela Aguilar La pareja más polémica del año protagonizó incómodo momento en los Latin Grammys (TikTok)

En el video en cuestión, se observa a Christian caminando detrás de Ángela mientras le dice con voz sumisa: “Te acompaño”. La respuesta de la cantante, sin siquiera mirarlo y con aparente indiferencia, fue un frío: “Como quieras”. Esta breve interacción fue suficiente para que los internautas encendieran las redes con comentarios sarcásticos y críticas hacia Nodal.

“Parece su perrito faldero”‚“Nodal la sigue como perrito sin dueño“, “el verdadero ‘Vamos a hacer como que tú eres el que me ruegas‘”. “Nodal no tiene carácter, Ángela lo tiene dominado”. “Wow, ’Angélita, ¿por qué tan enojada mi amor? ¿Porque ya me cansaste, Christian?’”, se lee en redes sociales.

De la alfombra roja al detrás de cámaras

En la alfombra roja, Ángela y Nodal lucieron looks impecables que contrastaban con las tensiones que se percibían en su interacción. Aunque ambos parecían relajados para las cámaras, los internautas rápidamente se fijaron en la aparente frialdad entre ellos, que sólo se reforzó con el video tras bambalinas.

Las comparaciones con sus apariciones públicas con Cazzu no se hicieron esperar, especialmente porque el cantante habría tenido los mismos gestos con Ángela como el “postrarse ante sus pies” para acomodarle el vestido.

Latin Grammy. Christian Nodal y Angela Aguilar en la alfombra roja.

Aguilar fue reconocida en los Latin Grammy 2024 con dos importantes nominaciones: Su álbum Bolero entró en la categoría de Álbum del Año, compitiendo con figuras de renombre como Shakira y Karol G. Además, su canción Por el Contrario recibió una nominación como Mejor Canción Regional Mexicana.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nodal fue nominado a Mejor Canción Regional Mexicana por “Quédate”, una colaboración con Tini, y también apareció en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi por “Forajido”. Además, obtuvo una nominación en Mejor Canción Pop/Rock gracias a su participación en “Blanco y Negro” con Lagos y Elena Rose

Internautas no perdonan título de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar no desfiló por la alfombra dorada No desfiló

Aunque muchos especulaban que se le retiraría el título de “Mujer del Año" a Ángela Aguilar o que en su defecto, evitaría asistir debido a las críticas, la joven cantante decidió no sólo presentarse sino recibir su galardón en persona, sino emitir un discurso que no fue bien recibido.

Cuando subió al escenario, Ángela Aguilar dirigió unas palabras de agradecimiento y reflexionó sobre el valor de su reconocimiento. Emocionada y con la atención de todos, agradeció especialmente a su esposo, Christian Nodal y a su abuela Flor Silvestre.

“Agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche, yo solamente quería ser cantante, gracias a ustedes lo estoy logrando (...) Como decía mi abuela, Flor Silvestre, ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’", expresó.