“Lo tienen bien amarrado al pobre”, la foto de Pepe Aguilar y Ángela con Nodal en los Latin Grammy que nadie vio

Nodal y Ángela Aguilar acapararon la atención y las miradas la noche de los Latin Grammy, unos de los premios más importantes de la música latina, que reunió a varias celebridades.

La pareja de recién casados fueron de los más comentados debido a toda la atención que tiene su romance, esto luego que el cantante terminara con Cazzu.

Sin embargo, a pesar de las críticas, los famosos demuestran que están enamorados, que su amor es real y no les importan ni las críticas ni el qué dirán.

Por eso posaron muy felices y enamorados en la alfombra roja y por supuesto, estuvieron sentados juntos durante la premiación, pero no estuvieron solos.

Y es que Ángela también estuvo acompañada por su padre, Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, y una foto ha dado de qué hablar.

“Lo tienen bien amarrado”, la foto de Pepe y Ángela Aguilar con Nodal en los Latin Grammy que nadie vio

Ángela Aguilar y Nodal estuvieron sentados juntos todo el tiempo, y su padre, Pepe Aguilar estuvo junto a ellos, así lo evidencia una foto que fue compartida por la cuenta de Billboard.

Fue una foto que pocos habían visto, pero en ella se ve a Ángela luciendo un vestido verde, el cuarto de la noche, y a su lado estaba Nodal, muy sonriente, mientras ella tenía su mano en la pierna de él, y al otro lado estaba Pepe, quien los señalaba, y estaba recostado hacia su yerno.

Pepe Aguilar con Ángela y Nodal Esta foto ha dado mucho de qué hablar en las redes (@billboard/Instagram)

Esta imagen ha dado de qué hablar, pues aseguran que Nodal está “amarrado” por parte de su esposa y su suegro, y no es la primera vez que lo dicen, por lo que se “compadecen” de él.

“Esa foto de Nodal JAJAJAJAJA parece que lo tienen amarrado”, “pobre Nodal, no tiene para dónde escapar”, “eso se lo buscó él mismo, no puede ni respirar con la esposa al lado y al suegro al otro”, “el suegro está viendo y vigilando cada uno de sus movimientos”, “de verdad que compadezco a Nodal, está amarrado”, " ella lo agarra como si se lo fueran a llevar de al lado que posesiva, insegura e inmadura 🙄”, “pobre hombre, no lo dejan solo ni un segundo”, y “de verdad que no quisiera ser Nodal, lo tienen bien amarrado”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Pepe Aguilar ha dicho y reiterado en varias entrevistas que siente un gran cariño por Nodal y apoya por completo su relación y matrimonio con su hijo, aunque lo tomó por sorpresa el hecho que ella se quisiera casar tan joven.