La fuerte discusión que Thalía y Camila Sodi habrían tenido tras muerte de Ernestina y las tiene distanciadas

Parece que tras la muerte de Ernestina, las cosas no quedaron bien entre tía y sobrina

El pasado 8 de noviembre falleció Ernestina Sodi, la madre de Camila Sodi y hermana de Thalía y parece que este lamentable suceso ha fraccionado a la familia.

A pocos días de su muerte, han reportado en redes que Thalía y Camila habrían tenido una fuerte discusión y estarían peleadas.

La razón por la que Thalía y Camila Sodi estarían peleadas y tuvieron fuerte discusión tras muerte de Ernestina

Tras estar 22 días hospitalizada y sufrir dos infartos falleció Ernestina Sodi, pero esto ha generado tensión entre tía y sobrina, según relata una cuenta en la red social X.

La cuenta ‘La portada A. I. de X contó que Thalía se molestó con Camila y Marina porque ellas decidieron desconectar a Ernestina y no lucharon más por ella.

Al parecer, la cantante se negó a que su hermana fuera desconectada, pero sus hijas de igual forma decidieron hacerlo.

“Se filtra (que) Camila Sodi y Thalia se pelearon porque la cantante no quería que desconectaran a Ernestina Sodi”, dijo la cuenta.

Además, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró “ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no pusieron para revivirla. Estaba en terapia intensiva”.

Tras la muerte, Camila y Thalía le han dedicado mensajes de amor en las redes a Ernestina, y ambas han decidido alejarse y mantenerse fuera de redes para superar esta dolorosa pérdida.

Por lo tanto, ninguna de las dos se ha referido a esta supuesta pelea para confirmar o desmentir, y lo más probable es que no lo hagan.

“Qué golpe bajo”, el gesto de Diego Luna con Camila Sodi en funeral de Ernestina que dicen que fue “imperdonable”

Se conoció que Diego Luna asistió al funeral de Ernestina Sodi y fue captado llegando al Panteón Francés de la Ciudad de México, y aunque es un acto muy noble, un detalle generó indignación.

Y es que el famoso actor mexicano llegó al funeral con su novia, la también actriz, Marina de Tavira, y hasta se tomaron de la mano, algo que a muchos les pareció de “mal gusto”.

De hecho, se conoció que Diego Luna le había pedido un favor a Ernestina en sus últimos días y es que se fuera a España para cuidar de sus hijos, ya que Camila estaba grabando una serie.

Pero, luego volvió a México y fue cuando sufrió un problema de salud que la llevó a dos cirugías y su familia decidió no reanimarla en caso de un nuevo infarto.