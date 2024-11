¿Quién puede decir que Jennifer Lopez tiene 55 años? Es una de las mujeres del mundo del entretenimiento más bellas y bien conservada. Sabe muy bien cuando llamar la atención y lo hace con estilo y elegancia.

Sucedió recientemente en el estreno de Wicked, donde la Diva del Bronx llegó a la alfombra roja mostrando sus abdominales tonificados con un atrevido vestido sin espalda que dejó a los fans entusiasmados.

La elección de atuendo de Jlo, un vestido elegante y ajustado que resaltaba su famosa figura escultural, dejó a muchos asombrados, que elogiaron su dedicación al fitness y al estilo.

Robando miradas con atrevido look

El vestido con el que la cantante se robó las miradas tiene una atrevida abertura en el muslo que dejaba al descubierto una de sus tonificadas piernas de bailarina.

El elegante diseño sin espalda exhibió por completo su famosa figura en forma, y la abertura agregó un toque adicional de encanto mientras posaba con confianza para las cámaras, reseñó el portal Bright Side.

Jlo no escatima para mostrar su escultural cuerpo en un atuendo audaz que combina sin esfuerzo la sofisticación con el toque justo de dramatismo.

¿No supera a Ben Affleck?

Las redes sociales desbordaron en comentarios, algunos internautas quedaron deslumbrados con su elección para la ocasión: “Obsesionada con todo este look”, “Mira ese cuerpo 🔥 Se nota que es una atleta 🙌”, ¡Cuellos de tortuga! ¡¡¡Síii!!! ¡¡¡Nuestro faaaveee!!! Te ves impresionante por cierto... 😍✨”, son algunos comentarios aplaudiendo su dedicación al fitness y la confianza en sí misma.

JLo presume sus abdominales tonificados con este atrevido vestido, pero se llena de críticas por este detalle El vestido con el que Jlo se robó las miradas tiene una atrevida abertura en el muslo (Phillip Faraone / Amy Sussman /Foto: Getty Images)

Otros internautas fueron muy críticos y poco amables con sus opiniones, incluso enfatizaron que la Diva del Bronx aun no supera su separación de Ben Affleck y por eso busca llamar la atención con look extremadamente atrevidos.