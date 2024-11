Feid recibe su primer Grammy pero indigna por “ningunear” a Karol G de esta manera

Feid mejor conocido como Ferxxo, sigue escalando en la industria musical al ir sumando nuevos triunfos como lo ha sido su debut en los Latin Grammy 2024 al llevarse su primera estatuilla por su colaboración con Bad Bunny en el tema ‘Perro negro’ en la categoría ‘Mejor interpretación de reggaetón’.

El originario de Medellín ha logrado posicionarse como uno de los cantantes urbanos más destacados del momento por sus exitosos temas y también por su romance con Karol G el cual han intentado mantener alejado del escarnio público.

La pareja fue captada durante la gala demostrando que están más unidos que nunca pero un gesto del reguetonero ha indignado en las redes y se lo han hecho saber.

La razón por la que Feid ha molestado a fans de Karol G

Feid subió al escenario de tan aclamada premiación donde ofreció un discurso de agradecimiento a Bad Bunny por la oportunidad de grabar junto a él, así como a su familia, a Puerto Rico y a Colombia por el apoyo que le han dado.

“Es la primera vez que estoy aquí parado, muchas gracias. Un premio muy bonito para dedicárselos a mi papá y mi mamá, mi hermanita. Agradecido infinitamente con Bad Bunny, con el ‘Conejo’ por haberme invitado en esta canción dedicado a Colombia y Puerto Rico”, expresó.

El intérprete prefirió no mencionar a su pareja, situación que ha molestado a internautas al considerarlo como un desplante hacia ‘La Bichota’ por lo que los comentarios no han faltado.

“Nunca mencionó a Karol G”, “Y Karol G no lo ayudó?”, “Y Karol G donde quedó”, “Karol si lo nombró a él y él la ignoró”, “Ningunenado a Karol”, han sido algunos comentarios.

Y es que durante el discurso de Karol se encargó de agradecer a su equipo, a sus fans a su familia y también dedicó su premio al álbum Ferxxocalipsis de su novio.

Otro de los señalamientos que ha enfrentado el intérprete ha sido por la particular manera en la que decidió vestir al aparecer luciendo un short, look que consideran que no era el apropiado pues a diferencia de él su pareja si vistió elegante para tan importante ocasión, aunque otros aseguraron que esto es parte de su esencia.

“Cómo va a una fiesta de gala vestido así, y Karol G tan formal y el el short”, “Por qué siempre usa short?”, “que paso con su ropa?”, “En serio se fue así vestidooo?”, “Me cae bien este hombre por que no anda con mm de modas cómodo siempre”, “Es su sello... la vestimenta”, expresaron otros usuarios.