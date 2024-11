En los Latin Grammy, celebrados la noche de este jueves, desfilaron muchos famosos de la industria musical, y muchas parejas se robaron la atención.

PUBLICIDAD

Famosos como Nodal y Ángela Aguilar, Nadia Ferreira y Marc Anthony, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera y más se robaron las miradas no solo con su complicidad y amor, sino con sus looks.

“Clase vs corriente”, comparan a Cynthia y Carlos Rivera con Evaluna y Camilo por sus looks en Latin Grammy

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy muchos famosos derrocharon elegancia y estilo con sus atuendos, pero en redes, compararon a algunas parejas.

Y es que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes posaron juntos y felices, se llevaron todos los halagos por sus atuendos.

Él con pantalón negro, camisa blanca y blazer oscuro de brillos, y zapatos negros y ella con un hermoso vestido largo vinotinto con brillos, de escote asimétrico y abertura en la pierna y tacones, dieron clases de elegancia y estilo y se robaron los aplausos.

Sin embargo, no fue el mismo caso el de Camilo y Evaluna, y es que aunque ambos son muy talentosos, sus looks y estilos no son tan bien recibidos, y esta no fue la excepción.

E valuna llevó un vestido largo en negro, blanco y transparencias que aseguran que parecía “una cortina”, mientras que Camilo llevó un pantalón negro ancho, con una camiseta negra con transparencias, y se llevaron las críticas, además que fueron comparados con Carlos y Cynthia.

PUBLICIDAD

“Evaluna parece que se enredo la cortina de la sala, que diferencia con Cynthia”, “No entiendo el vestuario de Eva luna 😮 yo me pregunto 🤔 si alguien la asesora?”, “ahí vemos clase vs gente corriente, que diferencia los estilos y looks de camilo y evaluna con Cynthia y carlos, no tienen punto de comparación”, “Evaluna y su marido son raros😥.. talvez pensaron que iban a un halloween!! 🤣”, “Evaluna y Camilo siempre tan desentonados 🙃”, “Carlos y Cynthia ❤️❤️hermosos, Camilo y Evaluna un horror”, y “Evaluna no sólo es rara sino que también se viste rara😂”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque Camilo y Evaluna reciben críticas constantemente por sus looks y estilos, ellos dejan claro que se sienten cómodos así y no van a cambiar por nadie, son fieles a ellos y no les importa el qué dirán.