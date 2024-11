Silvana La Marciana arremete fuerte contra Ricardo Peralta: “Me dio gusto verlo humillado”

Silvana La Marciana, influencer que se volvió popular por tener una caja con los anillos que le regalaron sus exnovios, decidió hacer un video para hablar de lo que le pasó a Ricardo Peralta en la alfombra roja de “Wicked”.

El exparticipante de “La Casa de los Famosos México 2″ fue abucheado en su arribo al preestreno de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo en la Ciudad de México.

“Peor que un vato misógino, un jo** misógino. Ricardo Peralta. Hablemos de él. A mí, en lo personal, me dio un chingo de gusto que lo abuchearan en la alfombra roja, verlo humillado, como un pinche loser, a mí sí me gustó, me dio un pinche de gusto”, expresó Silvana La Marciana.

Silvana dice que Ricardo Peralta solo está pagando las consecuencias de sus actos

Silvana de Cajiao, nombre real de ‘La Marciana’, no le importa si por decir que se alegró del abucheo que recibió Ricardo Peralta, la consideren una mala persona, porque cree que él solo está pagando las consecuencias de sus acciones.

“El haber dicho que el feminismo y esa lucha no existían, no es un juego y eso no se olvida. El afirmar y decir que una mujer es paciente cero de una enfermedad de transmisión sexual, solo porque ella tiene una vida sexual activa, y tampoco se me olvida el chiste con los niños con autismo. Güey, te lo mereces”, expuso la influencer.

Silvana La Marciana recordó que Ricardo Peralta dijo en varias ocasiones que no le importaba lo que México pensara sobre él, pues ya sabe lo que piensa y no debería importarle, ni victimizarse.

Asimismo, comentó que lo más probable es que Pepe empiece a victimizarse, a sacar su color de piel y orientación sexual para hacer que las personas se sientan culpables por criticarlo y no apoyarlo, y no reconocerá que sus acciones estaban mal.