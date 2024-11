"Se ve tan triste": Alejandro Sanz aparece oficialmente con su nueva novia y este detalle preocupa fans

El icónico cantante español Alejandro Sanz sorprendió al aparecer oficialmente en un evento junto a su nueva novia, la actriz valenciana Candela Márquez, quien es 19 años menor que él. Tras varias semanas de rumores sobre su vida sentimental, el artista ha decidido dar un paso importante al mostrarse de manera pública y contundente junto a su nueva pareja durante la gala de “Persona del Año” de los Latin Grammy 2024, celebrada en el Miami Beach Convention Center.

En esta ocasión especial, Sanz no sólo estuvo acompañado de Candela, sino también de su hija, Manuela Sánchez Michel,lo que añadió un toque familiar al evento.

El intérprete de Corazón Partío llegó vestido con un elegante traje negro, mientras que la actriz deslumbró con un vestido blanco de hombros descubiertos y un provocador escote, que acentuaba su cabello rubio y rizado, dando una primera impresión de una pareja segura, enamorada y feliz.

La complicidad entre ambos fue evidente: sonrisas, miradas de complicidad y una cercanía que dejaban entrever que esta relación va en serio.

Sin embargo, más allá de la felicidad que parece rodear esta nueva relación, algunos fans no dejaron de notar un detalle que ha generado preocupación.

A pesar de la sonrisa en su rostro y de la apariencia de estar muy enamorado, varios internautas han señalado en redes sociales que Alejandro Sanz se veía “triste y cansado”. En redes sociales, algunos han expresado su preocupación con comentarios como: “¿Muy enamorado? Yo lo veo triste”, “Alejandro parece estar cansado y algo apagado” y “Dicen que está en su mejor momento, pero yo noto algo de tristeza en él”.

Un pasado marcado por dificultades

Alejandro Sanz es uno de los artistas más queridos y respetados en el mundo de la música latina, con una carrera que abarca más de tres décadas, 25 millones de discos vendidos, 24 Grammy Latinos y 4 Grammy estadounidenses. No obstante, pese a su éxito profesional, ha demostrado ser una persona con profundas emociones, y en diversas ocasiones ha confesado enfrentar momentos difíciles en su vida personal.

Alejandro Sanz El cantautor ha preocupado con sus últimos mensajes (Instagram)

En mayo de 2023, Sanz sorprendió a sus fans con un sincero mensaje en sus redes sociales, en el que expresaba su lucha emocional en esos momentos. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado... Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero”, escribió el cantante en aquel entonces.

Ésta no ha sido la única vez que Alejandro Sanz se sincera sobre su salud mental. En 2007, el cantante atravesó una fuerte depresión luego de una serie de eventos personales complicados, incluyendo la traición de gente cercana, el estrés de una gira y los rumores de infidelidad en su vida privada. En su momento, incluso llegó a cancelar presentaciones para enfocarse en su bienestar emocional. Desde entonces, Sanz ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de cuidar la salud mental, llevando a que sus fans estén siempre pendientes desu bienestar.

Un nuevo comienzo

La presencia de Candela Márquez en la vida del cantante parece haberle traído un aire de frescura y esperanza, y aunque algunos seguidores perciban cierta melancolía en él, Sánz parece estar decidido a disfrutar esta nueva etapa romántica. Esta relación ha captado la atención de los medios y sus fans, y todos se preguntan si finalmente el cantante encontrará estabilidad y felicidad junto a la actriz.