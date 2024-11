Netflix desafía las reglas con sensual película navideña que llega a la plataforma para elevar la temperatura

Con las festividades a la vuelta de la esquina, Netflix se ha preparado para llenar nuestras pantallas de magia navideña. Aunque los clásicos festivos nunca pasan de moda, este año la plataforma está apostando por algo un poco diferente y, según parece, más atrevido.

Una sensual versión de un clásico navideño

Lejos de ser una película navideña típica, Hot Frosty reimagina la historia del querido muñeco de nieve Frosty, añadiendo un toque romántico y cómico que, sin duda, sorprenderá al público. La trama sigue a Cathy, interpretada por Lacey Chabert, una artista viuda que ha encontrado consuelo en sus esculturas de hielo.

Hot Frosty Una película que elevará el espíritu navideño y la temperatura (Netflix)

Dos años después de la pérdida de su esposo, Cathy crea un muñeco de nieve al que da forma con especial dedicación. Sin esperarlo, su creación cobra vida gracias a un mágico pañuelo, y ella se encuentra con un compañero tan encantador como sexy: “Jack” o “Frosty”, interpretado por Dustin Milligan.

Inicialmente, Cathy queda perpleja, pero rápidamente desarrolla una conexión con su nuevo amigo de nieve. Jack no es sólo un simple muñeco de nieve; es un ser lleno de curiosidad, ternura y bondad, que irónicamente le devuelve a Cathy la alegría navideña.

Su historia evoluciona de una amistad encantadora a un romance inesperado, con la chispa de la época navideña como telón de fondo. Sin embargo, la felicidad viene con una sombra de melancolía: Cathy sabe que Jack solo podrá estar con ella hasta que termine el invierno, cuando el calor inevitablemente lo hará desaparecer (aunque con esas abdominales seguro elevó el calor desde el primer instante).

Lacey Chabert ha labrado una reputación sólida en el mundo de las comedias románticas navideñas, con títulos como A Royal Christmas y A Christmas Melody. En Hot Frosty, trae su encanto y carisma, interpretando a Cathy, quien busca un propósito renovado en medio del duelo y los desafíos personales.

Dustin Milligan, quien conquistó corazones como el adorable veterinario Ted en Schitt’s Creek, interpreta a Jack, el carismático y guapo muñeco de nieve que también es el interés amoroso de Cathy.

El reparto también cuenta con otros actores queridos por el público. Joe Lo Truglio de Brooklyn Nine-Nine y Craig Robinson de The Office interpretan a dos policías que aportan momentos cómicos al film. Además, figuras como Katy Mixon y Chrishell Stause de Selling Sunset también harán apariciones, enriqueciendo el universo festivo de esta original historia.

Una propuesta única para las fiestas navideñas

Hot Frosty no sólo promete subir la temperatura con su trama romántica y su atractivo protagonista, sino que también ofrece una historia emotiva sobre el amor, el duelo y las segundas oportunidades, todo envuelto en la magia navideña.

Así que, si buscas una película diferente para agregar a tu lista de “indispensables” de Navidad, esta es sin duda la opción ideal.

Más estrenos navideños en Netflix

Hot Frosty encabeza la alineación navideña de Netflix, pero no es la única película para disfrutar esta temporada. Otros títulos incluyen Meet Me Next Christmas, una comedia romántica protagonizada por Christina Milian; The Merry Gentlemen, con Chad Michael Murray y Britt Robertson; y Our Little Secret, con Lindsay Lohan en el elenco. Además, para quienes busquen algo distinto al romance, Netflix lanzará el thriller navideño Carry On, protagonizado por Taron Egerton, y la película animada That Christmas.