Justicia pondría en su lugar a los Aguilar y deberían pagar millones para saldar su deuda

Como si los escándalos que originados por la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar no fueran suficientes para la familia Aguilar, ahora esta se enfrentó a una demanda laboral. La viuda de uno de sus exempleados exige que le paguen las prestaciones que le correspondían a su esposo, y todo apunta a que la justicia fallaría a su favor, por lo que la dinastía debería cancelar la deuda.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Trejo, al parecer, fue, por 21 años violista de Pepe Aguilar y colaboró con Ángela en sus discos y algunas presentaciones. Lamentablemente, falleció y ahora su esposa, Ana Rosa Masías, estaría reclamando sus prestaciones, pues la familia solo le estaría ofreciendo un 5%, de acuerdo con Arturo Caridad, abogado la viuda.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar Imágenes de Instagram: @pepeaguilar_oficial y @angela_aguilar_

Debido a que no se llegó a un acuerdo satisfactorio, se entabló una demanda, que está a punto de resolverse: “(Solo falta que) La junta federal emita fallo definitivo. Ya se cerró (el caso) , se dieron loa alegatos, ya no hay más pruebas que ofrecer y la junta debe analizar la procedencia de la acción”, explicó Caridad al programa de farándula en Youtube, “Chisme No Like”.

¿Se hará justicia?

El representante legal de la viuda explicó que se le exigió que cancelaran “la prima de antigüedad y las prestaciones que no se le pagaron a su esposa. Ellos, en un inicio, hicieron una oferta económica. La señora reclama el 100% de las prestaciones que le corresponden por ley, pero ellos ofrecen el equivalente a 5%. Esta cantidad fue rechazada”.

Además, acotó que “se entabla el juicio, se le notifica a Ángela Aguilar, a Pepe y las empresas, (pero) en este caso solo fueron representados legalmente Pepe y sus empresas. Sin embargo desconocemos por qué Ángela no contesta las llamadas, no ofrece pruebas. No se presentó a la audiencia en la que debía presentarse. (...) Y, legalmente, fue declarada confesa, quiere decir que acepta todos los hechos que se le imputan”.

También aseveró que están a solo unos días de conocer la resolución, pero denunció que “el actuar de la autoridad ha sido con favoritismo hacia la otra parte (los artistas). Pepe Aguilar no presentó pruebas fehacientes, creemos que debemos ganar. Sin embargo, hay reserva de lo que vaya a resolver la autoridad, porque pudiera haber alguna presión mediática o económica (sobre el juez)”.

Arturo destacó que su cliente es una mujer de la tercera cuyo, que solo dependía de su esposo, que ahora no está. Tiene dos hijos mayores de edad, pero quien sostenía el hogar era el músico, y manifestó que no están pidiendo una gran cantidad de dinero, sino lo que establece la ley por lo que esperan que los Aguilar hagan un ofrecimiento razonable.