Hija de Carlos Vives posa junto a su novia en los Latin Grammy y esta se roba todas las miradas por su belleza

Carlos Vives uno de los cantantes latinos más importante de los últimos tiempos, no solo dijo presente en los Latin Grammy 2024 sino que se convirtió en el homenajeado de la noche tras recibir galardón como ‘La persona del año’ gracias a su trayectoria como músico y debido a su compromiso con la causas sociales, por lo que estuvo acompañado de su familia en tan importante momento.

“Llegué a la historia de los Grammy sin imaginarlo, sin ni siquiera soñarlo... Hay muchos espíritus especiales que me trajeron a esto y me hicieron creer en nuestra música, cuando me escogieron de POTY (Person of the year), pensé que había mucha gente maravillosa que merece estar aquí, que no estoy pensando que sea yo... Son muchas emociones encontradas por el tiempo, no sé cómo agradecerle a tantos maestros que me he encontrado en la vida”, dijo Carlos.

El colombiano llegó a la gala junto a su madre, sus hijos y su esposa, pero ha sido un detalle en la alfombra roja el que se ha robado todas las miradas y es que el cantante también estuvo acompañado por la novia de su hija Lucy.

Así posó la hija de Carlos Vives junto a su novia

Lucy quien es fruto de la relación de Carlos Vives con su segundo matrimonio con Herlinda Gómez, no se perdió tan importante momento de su padre por lo que apareció muy bien acompañada durante la alfombra roja junto a su pareja, quien se robó todas las miradas.

Lucy deslumbró al llegar con un vestido color vinotinto con velo largo el cual contaba con escote en Vi en el pecho y su espalda, mientras que su pareja llevaba un vestido negro largo y se llenó de elogios por parte de los internautas quienes resaltaron el buen gusto de la hija del cantautor.

“La Lucy Vives tiene buenos gustos”, “Lucy vives desde siempre ha tenido buenos gustos jajaja btw ella es hermosaaa”, “Lucy nunca nos decepciona”, “No se si me gusta más la hija o la novia”, “Que guapa la novia”, “Que lindas las dos”, han sido algunos comentarios.

Carlos Vives no se perdió el gran momento y decidió posar al lado de su hija y su nuera gesto que ha sido aplaudido en redes sociales.

“Me encanta Carlos vives apoyándola lo mejor”, “Amo la cara de orgullo de ese padre al lado de esas princesas”, “Que lindo Carlos apoyándolas”, “Bravo Carlos Vives es tu hija y punto y su vida es de ella y hay que respetarla”, agregaron.