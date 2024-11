“Está harta de ellos”: Ángela Aguilar estaría distanciada de sus padres por esta razón y no es Nodal

En medio de la polémica, Ángela Aguilar se dio cita el día de ayer a la gala de Glamour, ‘Women of the Year’ donde recibió el galardón de ‘Mujer del Año 2024′, que se puso en duda los últimos días sobre si sería entregado o no a la cantante luego de la ola de hate que enfrentó tras la entrevista que ofreció Cazzu a PLP.

Pese a la ola de críticas, la esposa de Christian Nodal acudió para recibir su premio en compañía del cantante sonorense, ofreciendo un discurso en el que mencionó: “Me gustaría recalcar que tengo 21 años (...) Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida”.

Sin embargo, los problemas en su relación no serían los únicos que acecharían a la más joven de la Dinastía Aguilar, pues recientemente se dio a conocer que Ángela estaría “harta” de su familia y la razón podría ser alarmante.

¿Ángela Aguilar está distanciada de su familia?

El programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, ‘Chisme No Like’, recientemente dio a conocer que, es posible que las cosas entre Ángela Aguilar y su familia no marchen del todo bien, y es que, según un empleado cercano a la cantante, les habría revelado que la joven de 21 años, estaría distanciada de sus padres por una polémica razón, confesando que: “Está harta de ellos”.

Además, reveló que desde que se casó con Christian Nodal, el contacto con familia se habría reducido y las cosas no estarían yendo bien debido a problemas financieros, pues asegura que, quien tenía mayores ingresos era la cantante de ‘Abrázame’, pero, tras unir su vida con el sonorense, no solo enfrentarían una crisis económica, sino que estarían dando menos dinero a Ángela Aguilar de lo que gana: “Le dan poquito y ellos se quedan con todo”.

Esto no es todo, pues dicho empleado, reveló que, presuntamente, Ángela Aguilar ya no visita con regularidad a sus padres, recordando que “iba a la casa todas las mañanas”, algo que ya ha dejado de pasar, presuntamente, desde que su madre, Aneliz, tomó control de sus finanzas, asegurando que en muy poco tiempo, la cantante de ‘Gotitas Saladas’ podría estar harta de no manejar su propio dinero.

¿Christian Nodal mantiene a Ángela Aguilar?

Supuestamente, ‘Chisme No Like’ reveló que, tras perder el control de sus finanzas y ser llevadas por su madre, Ángela Aguilar solo recibía una parte mínima para poder ir de shopping y que, a partir de ello, quien se ha encargado de ella, ha sido Christian Nodal, asegurando que el cantante de ‘Botella Tras Botella’ era “muy generoso” con su esposa.

Vale recordar que, según el acta de matrimonio filtrada por ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, dejaría ver que ambos cantantes se casaron “por bienes separados”, esto, luego de que se pusiera en duda la boda que tuvo lugar en el estado de Morelos.