Salen a la luz nuevos detalles de las fiestas de Diddy: testigo habla sobre perturbadores “invitados especiales”

El nombre de Sean “Diddy” Combs sigue generando controversia en el mundo del entretenimiento tras las acusaciones de tráfico sexual que han sacudido su carrera. Recientemente, Tanea Wallace, una aspirante a cantante, reveló detalles inquietantes sobre las “Freak-Offs”, las fiestas privadas que Combs organizaba en su mansión de Miami.

En su testimonio, Wallace relató haber presenciado comportamientos perturbadores, incluyendo la presencia de menores vestidas de manera inapropiada, en lo que ella describió como un evento claramente dirigido a adultos.

El impacto de las nuevas revelaciones

Tanea Wallace compartió su experiencia en el documental TMZ Presents: The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs. En su relato, asegura haber visto a un grupo de menores, a quienes inicialmente describió como “personas pequeñas”, en una esquina de la fiesta rodeadas de adultos.

Estas menores iban vestidas como “Harajuku Barbies”, con atuendos llamativos y maquillaje excesivo, lo que generó alarma en los presentes. Aunque Wallace no pudo ver de manera clara qué sucedía, la situación la preocupó profundamente, especialmente al darse cuenta de que estaba en una fiesta de naturaleza adulta.

La declaración de Wallace se ha sumado a un creciente cúmulo de acusaciones que apuntan a Combs y su círculo cercano de influencias. Las fiestas, que se desarrollaron en 2018, se caracterizaron por un ambiente de excesos, con asistentes bajo los efectos de drogas y alcohol. Además, Wallace recordó ver a varios individuos participando en actividades s3xuales explícitas durante el evento, que continuó hasta altas horas de la mañana.

Más acusaciones contra Diddy

El relato de Wallace llega en un momento crucial para Combs, quien enfrenta una serie de cargos federales por tráfico sexual, que incluyen manipulación de víctimas y participación en orgías violentas grabadas sin el consentimiento de los involucrados.

Frente a las acusaciones, el equipo legal de Diddy ha mantenido una postura firme, negando rotundamente las afirmaciones de Wallace y otras víctimas. En un comunicado, los abogados del rapero y productor aseguraron que las denuncias son “completamente falsas” y las calificaron como un intento de publicidad sensacionalista.

“El Sr. Combs no puede responder a cada nueva mentira que se publique. Los hechos hablarán por sí mismos en el juicio”, afirmaron.

El juicio por los cargos de tráfico sexual está programado para mayo de 2024, lo que ha mantenido a los medios de comunicación atentos a cada nuevo desarrollo en este caso. Mientras tanto, las víctimas y sus defensores continúan exigiendo justicia, mientras Combs se enfrenta a una batalla legal que podría poner fin a su carrera en la industria musical.

Este escándalo ha dejado al descubierto el lado más oscuro de las fiestas exclusivas de Hollywood, donde el poder y el dinero han jugado un papel clave en el abuso de menores y adultos por igual.

El caso de Diddy Combs ha captado la atención pública no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la implicación de otras figuras del entretenimiento que podrían estar involucradas.