“Quiero que un fan sea feliz en este auto”, así es el lujoso Lamborghini que Shakira planea regalar a un fan

Shakira es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 47 años sigue cosechando éxitos con su tema, su gira y demás.

PUBLICIDAD

Pero, también es una mujer altruista, y no solo tiene fundaciones, sino que recientemente anunció que regalará su lujoso auto a un fan.

A través de un video en Instagram, en el que aparece junto a Sebastián Yatra, la famosa aseguró que quería que un fan tenga su Lamborghini que apareció en su video Soltera.

“Se lo voy a regalar a un fan… es algo que he estado pensado, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este carro y se acuerde de mí cuando lo maneje. Cuánto te apuesto a que sí…¡que lo voy a regalar!”, aseguró Shakira en el video.

Así es el lujoso Lamborghini que Shakira planea regalar a un fan

Shakira regalará su lujoso auto Lamborghini Urus S color morado, que fue hecho y personalizado específicamente para la colombiana y cuenta con interiores blancos y verde neón.

Además, tiene un motor V8 de 666 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h, según se lee en la página web de la marca.

Por otro lado, el auto deportivo tiene un precio aproximadamente de 240 mil dólares y es de los más lujosos y exclusivos que existen.

PUBLICIDAD

Hasta los momentos, la cantante no ha dado detalles sobre el sorteo que hará, o de qué manera piensa seleccionar al fan para regalarle el auto, pero sus fans están muy emocionados y quieren ser de los afortunados.

“Desde ya en oracióm para que mi Shaki Shaki me regale el carro que ella misma diseñó”, “por favor quiero ser la afortunada”, “Shaki dámelo a mi”, “dios sabe que y o lo merezco, o sea no solo es lujoso, es diseñado por Shakira”, “qué tengo que hacer para que me lo de a mi”, “por Dios me muero, quiero ese auto”, “sería mi sueño hecho realidad”, y “sería lo mejor que me pasaría en la vida”, fueron algunos de los comentarios en el video, donde además la cantante aseguró que nadie le cree que sea capaz de hacerlo, pero sí lo hará.

Además, muchos fans le pidieron a la colombiana que se lo regale a Shaki Becca, quien es su imitadora venezolana, y quien ha mostrado gran admiración y orgullo y a quien la cantante ya ha conocido y hasta se ha confundido al ver sus videos pensando que es ella.