“Qué negligentes”, Jacky Bracamontes y su esposo presumen a su hija surfeando, pero los critican por esta razón

Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes tienen 13 años de casados y han formado una hermosa familia con sus cinco hijas.

A través de las redes la pareja deja ver que siempre se divierten en familia y que van de paseo, actividades, viajes y más con sus hijas, creando hermosos recuerdos en familia.

Además, siempre han demostrado que sus hijas son todas muy valientes y aman los deportes extremos, y han sorprendido, pero también causado polémica con las actividades que hacen sus hijas pequeñas.

“Qué irresponsables”, Jacky Bracamontes y su esposo presumen a su hija surfeando, pero los critican por esta razón

Recientemente, Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes, compartieron un video donde se ve a su hija Caro, de 8 años, surfeando, con mucha confianza y destreza.

Sin embargo, los han criticado, n o solo por el hecho que su hija está surfeando y sola, lo que consideran peligroso, sino que sus otras hijas, que van en el mismo yate, no llevan chalecos salvavidas.

“Oye y esos niños sentados allí 😮, que peligro”, “qué padres tan irresponsables siempre, no les importa ninguna de sus hijas”, “hasta que no pase algo trágico y lamentable no se van a quedar quietos estos señores”, “Algo de negligencia hay aquí”, “Hay no traen salvavidas los niños”, “Si frena esa lancha donde pararan esos niños sin salvavidas y muy desprotegidos allí”, “muy bien por la niña que surfea, pero qué irresponsables esos papás, no les preocupan sus hijas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que los acusan de poner en peligro a sus cinco hijas, pero ellos ignoran las críticas y se concentran en hacer felices a sus hijas.

Sin embargo, Jacky en algunos momentos ha mandado indirectas y asegura que no necesita que opinen sobre la crianza de sus hijas, dejando claro que ellos hacen lo que sea lo mejor para ellas.

De hecho, muchos los felicitan por criar a mujeres fuertes, valientes y llenas de seguridad en sí mismas, por lo que no solo son críticas lo que reciben.