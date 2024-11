¿Peor que en LCDLF? Mariana Echeverría fue despedida de programa en vivo: así sucedió

Mariana Echeverría fue una de las participantes de La Casa de Los Famosos muy polémica por sus ataques contra otros habitantes del famosos reality show y por algunos chismes sobre incomodidades en algunos programas en los que participó como conductora.

Uno de ellos fue su despido en vivo del programa “Se Vale”, donde sus sus excompañeras, Tania Riquenes y Amanda Rosa revelaron detalles de ese momento que vivieron con Mariana.

Fue en el podcast de Amanda donde las exconductoras hablaron sobre su paso por ‘Se Vale’ y recibieron preguntas del público, quienes las cuestionaron acerca de su relación con la ex participante de LCDLFM.

El problema no fue con las conductoras

Tanto Tania como Amanda aseguran que en ningún momento hubo problema con ella e incluso Riquenes reconoció que existía una amistad entre ellas.

“No hubo ningún tema relevante, comparado con lo que acaba de vivir (...) no me acuerdo, si tenía sus momentos, sí se le subió un poco al final, pero dentro de todo teníamos una convivencia muy chida”; dijo Amanda.

¿Qué fue lo que sucedió para que despidieran a Mariana Echeverría y en vivo? Según las conductoras, mariana se quitó los auriculares en pleno programa y eso molestó a la producción que provocó que la “humillaran”en vivo.

Este momento también fue muy incomodo para ambas compañeras, incluso Mariana aseguró que ella nunca apagó el auricular, sólo se lo acomodó y le bajó el volumen porque confesaron que “a veces les gritaban mucho”.

“Creo que se lo acomodó o bajó el volumen, porque a veces eran unos gritos, no la culpo, la señora interpretó que lo había apagado y la mando a volar”, destacó Amanda.

La que se alejó fue Mariana

Por su parte, Tania Riquenes precisó que fue Mariana la que se fue alejando de ellas, a lo que la brasileña reveló: “cuando la corrieron fue una sorpresa también para nosotras”.

“Fue en vivo, estábamos sentadas dando unas respuestas y le dicen ‘Mariana te vas’, aparte groserísimo y antiprofesional”.

La versión de Raúl Magaña del programa ‘Faisy Nights’

Durante el paso de Mariana Echeverría por ‘La Casa de los Famosos México’, uno de los conductores que habló respecto al comportamiento de ella en el programa, fue Raúl Magaña, quien aseguró que tenía comportamientos reprobables con sus compañeras.

“En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto con ella, yo nunca me peleé, mi conflicto era profesional, pero de repente trataba muy mal a las bailarinas, las ninguneaba, las peluseaba, y éramos un gran equipo, sí las trataba mal en ese entonces”, señaló.

El portal Radio Fórmula recordó lo que sucedió durante una dinámica en el programa ‘Faisy Nights’, donde Echeverría señaló que Raúl Magaña la “corrió” de dicha emisión.

Ante esta declaración, Faisy le pidió más detalles y le preguntó la razón por la cual su compañero la despidió, tras lo cual Echeverría expresó que, posiblemente, fue porque ella le “robaba cuadro”.