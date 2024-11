“No aclare que oscurece”: tunden al mejor amigo de Karol G tras defenderla por la canción +57

La presión mediática sirvió. La canción +57, que lanzó la semana pasada y generó gran revuelo por el contenido, finalmente, fue modificada. El público no toleró que, presuntamente, se hiciera apología a la sexualización de menores de edad. El tema reunió a siete artistas urbanos de Colombia, quienes prometieron que este sería el nuevo “himno” del país, pero su letra no agradó.

Karol G fue la única mujer en participar en esta rola, junto a DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd y su novio Feid. Esto indignó más, pues muchos alegaron que si ella siempre abogaba por los derechos de los más vulnerables, incluso hasta tiene una fundación tiene para ayudar a mujeres desprotegidas, se “prestara” para esto.

Para de la “lírica” dice: “Una mamacita desde los fourteen (14). Entra a la disco y se le siente el ki (...) Quiere sentirse mujer. No hay trago que valga, no hay makia que le salga a ella. Quiere volver a sentir que está bella”. Un tema en el que, incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo que intervenir.

Gracias a la controversia, en solo cuatro días de su lanzamiento, el video oficial acumuló en YouTube más de 16 millones de reproducciones. Ante los ataques, “La Bichota” no tardó en defenderse y disculparse a través de un comunicado que emitió esta semana.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”, expresó en la misiva que divulgo en sus redes sociales.

Ahora, la letra fue modificada, cambiaron la edad: “Una mamacita desde los eighteen(18). Entra a la disco y se le siente el ki”. Spotify confirmó a Infobae Colombia que están realizando revisiones internas para que el cambio de letra esté disponible para todos los usuarios, aunque algunos reportan que ya pueden escuchar la nueva versión en la app.

“No aclare que oscurece”: Amigo de Karol G se llena de críticas por defenderla

Daiky Gamboa, el mejor amigo de Karol no dudó en defender a la paisa de las críticas que recibió. A través de las historias en Instagram, extendió su apoyo, pero no fue bien recibido por los usuarios.

“Orgulloso de ser el ser humano al que tengo el privilegio de tener como amiga y como profesora, porque por medio de sus acciones aprendo todos los días a como ser, sobre todo cómo no ser. (...) La sociedad latina tiene muchas problemáticas que enfrentar, sobre todo cuando de proteger la juventud se detrata, pero me siento tranquilo de que se que una barra es una canción no define al ser humano que lleva más de una década luchando por empoderar a la mujer”, escribió.

““Ay pero tan cansones los amiguitos de la Karol. Salieron todos a taparle la letra de mal gusto de esa canción.”, “La embarraron. Punto! A veces hay aciertos, a veces desaciertos”, “Reconozcan que la embarraron con esa canción”, “Este señor solo es famoso por ser amigo de Karol G”, " Ese man (hombre) es un chiste”, “Ser mejor amigo no significa lamberle por todo”, “Se había demorados Mr Lambon” y “No aclare que oscurece”, le dijeron en internet.