Ni Benny Blanco ni Chris Evans: este es elegido como el hombre más sexy del mundo 2024

Este 2024 ha dejado varias sorpresas ante las personalidades que se han catapultado dentro de las tendencias como es el caso de coronado como el hombre más sexy de 2024 por la revista People de Estados Unidos, título que ha destronado a Chris Evans y Henry Cavill considerados de los más codiciados de Hollywood.

PUBLICIDAD

Aunque en un principio se hablaba de Benny Blanco como el más guapo, noticia que causó gran rechazo en redes, debido a que internautas no consideran muy agraciado a la pareja de Selena Gomez, finalmente ha sido un actor el que se ha coronado como el más sexy.

Este es el actor coronado como el más sexy de 2024

El elegido como el hombre más sexy del mundo 2024 según la revista People ha sido el actor John Krasinski quien a sus 45 años sigue robando corazones con su belleza. El famoso saltó a la fama gracias a su aparición en la serie ‘The Office’ en la que formó parte por al menos nueve años.

Son varias las cintas en las que ha aparecido a lo largo de su carrera en Hollywood como ‘Jarhead’, ‘Leatherface’ y ‘13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi’. También se ha formado como director tras dirigir en 2018 ‘A Quiet Place’.

El esposo de Emily Blunt se mostró sorprendido tras el nombramiento pues asegura que no se esperaba tal reconocimiento.

“Fue un blackout total, cero pensamientos… Lo primero que pensé fue que me estaban haciendo una broma. Nunca me levanto pensando ‘¿Será hoy el día que me nombren el hombre más sexy?’. Pero, bueno, ustedes lo hicieron. Me acaban de poner la vara muy alta”, dijo.

El famoso también confesó que en los tiempos de su juventud no era el típico joven guapo por lo que no era popular entre las chicas.

PUBLICIDAD

“Si miras el anuario de mi preparatoria, creo que mucha gente escribió cosas como: ‘Gracias por ayudarme a superar mi ruptura’ o ‘Eres un gran hombro sobre el que llorar’. Realmente estaba ahí para brindar apoyo moral, no tanto de manera romántica”, agregó.

Su esposa también se mostró emocionada y aseguró que podría tapizar su casa con con la portada de la revista en la que aparece su esposo.

El título como el hombre más sexy del mundo se ha convertido en uno de los más esperado al finalizar cada año desde su creación en 1985 y han sido Mel Gibson, Patrick Dempsey, Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, John Legend e Idris Elba, algunos de los elegidos.