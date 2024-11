"Mejor vida que con Nodal": Cazzu comparte momento divertido con su hija y por esto fans le aplauden

La rapera argentina Cazzu ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, sobre todo en los últimos meses, en los que se ha enfocado en reconstruir su vida junto a su pequeña hija, Inti. A pesar de haber atravesado un polémico proceso de separación de Christian Nodal y de las recientes declaraciones de Ángela Aguilar que reavivaron rumores, Cazzu ha elegido mantener la calma y centrarse en su papel como madre, ganándose así el reconocimiento de sus seguidores como una “mamá leona”.

Recientemente Cazzu sorprendió a sus seguidores al compartir un momento adorable junto a Inti en la fiesta de cumpleaños de Chuchuna, la hija menor de su gran amiga y también cantante La Joaqui.

Cazzu La argentina se ha encargado de darle momentos divertidos a su hija (Instagram)

La presencia de Cazzu e Inti en esta celebración ha sido una muestra de lo lejos que ha llegado la trapera argentina en su proceso de sanación y reconstrucción, respaldada siempre por personas que han estado a su lado, como La Joaqui, quien fue un soporte fundamental en sus momentos más oscuros.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver a Cazzu compartiendo un rato muy divertido con su hija, demostrando que el amor y la dedicación por su rol de madre son su prioridad.

Inti se muestra como una niña feliz y llena de energía, algo que los fanáticos de Cazzu no han pasado por alto y han elogiado a la rapera por el ambiente seguro y amoroso que ha construido para su pequeña.

Aunque Christian Nodal sigue estando en el ojo público, algunos fans han señalado su ausencia en la vida de Inti, sugiriendo que la niña podría estar “mejor con Cazzu que con Nodal”. La rapera, por su parte, ha preferido no responder a estos comentarios y ha mantenido una postura enfocada en el amor y la estabilidad para su hija.

“Inti está mejor con su mamá”. “Cazzu es una mamá leona”.“Grande Cazzu, brilla siempre por tu hija, vales muchísimo”. “Cazzu le está dando la merjo vida a Inti", expresan internautas.

Con su fortaleza, Cazzu ha convertido los desafíos en una oportunidad para demostrar su capacidad de recuperación y su habilidad para salir adelante junto a su hija. En el mundo del espectáculo, donde los escándalos y los rumores están a la orden del día, ella se ha enfocado en su familia y su carrera, lo que la ha consagrado, sin duda, como una de las figuras más queridas y respetadas del momento.

Respondiendo con elegancia a la controversia

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Todo este revuelo comenzó luego de que Ángela Aguilar diera una entrevista a ABC News Live en la que habló sobre su relación con Christian Nodal, afirmando que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con su situación. “¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (…) Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, declaró.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Cazzu, quien rompió el silencio para aclarar su postura en una entrevista con el podcast PLP de LuzuTV. En esta conversación, la rapera explicó que no tenía conocimiento de la relación entre Nodal y Ángela durante su relación con el cantante y que, a diferencia de lo que se ha comentado, ella no sabía nada de su nuevo romance hasta mucho después de su ruptura.

Cazzu e Inti lucen matching outfits Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, confesó la rapera.

En esa misma entrevista, Cazzu dejó claro que su silencio fue una forma de protegerse y de concentrarse en lo que realmente importa para ella: su hija y su trabajo. “Fue un silencio de reconstrucción (…) Mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, y en ese silencio me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, expresó, enfatizando que su enfoque principal ha sido Inti y el hogar que ha creado para ambas.