Esto han hecho las celebridades involucradas en fiestas de P. Diddy en medio del desespero de caer presos

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs sigue sonando fuerte a nivel mundial tras ser encarcelado por múltiples delitos que presuntamente se cometían en medio de sus populares fiestas con famosos. La lista de celebridades que fueron fotografiadas vestidos de blanco compartiendo con el rapero es larga pero cada uno de ellos ha preferido no hablar al respecto.

Los testimonios de las más de 120 víctimas siguen en aumento complicando el caso del productor musical quien ha solicitado en varias oportunidades ser liberado bajo fianza pero la solicitud se le ha negado tras los distintos cargos que enfrenta como conspiración, crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Así estarían callando las celebridades a sus víctimas en fiestas de P. Diddy

Ha sido el cantante Ray J quien ha asegurado haber sido contactado por varias celebridades de la “lista A” sobre su conexión con los delitos sexuales del magnate.

Según el artista son varios los que han estad pagando a las víctimas para que no se vean involucradas en el juicio o en las demandas.

Así lo expresó durante entrevista con Harvey Levin de TMZ para el documental de la publicación, The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs donde se encargó de ventilar más detalles de los “freak-offs” de Diddy.

“La gente atrapa y mata todo el día. Alguien tiene la verdad, alguien te paga para que lo mantengas en silencio y, con suerte, ese dinero que te pagaron asegura tu felicidad mientras ves que la mentira sigue teniendo éxito”, dijo.

Ha sido en este contexto cuando Ray le dejó entre ver a Levin que los famosos han estado pagando para asegurar el silencio, mientras el equipo de Sean sigue negando las acusaciones en su contra.

“Quieren hablar conmigo sobre lo que les pasó. Me llaman. Sienten que pueden confiar en mí. Quieren contarme ciertas cosas que les sucedieron a ellos y a Diddy”, aseguró.

“¿Estas personas de alto perfil te están llamando porque han tenido alguna relación con Diddy que no quieren revelar y creen que tú podrías ser el vehículo para que eso salga a la luz?”, preguntó el comunicador a a lo que este respondió con un “Exactamente”.

Sus palabras también causaron gran temor en él quien se negó a seguir hablando sobre la situación y menos de detallar lo que llegó a presenciar.

“Ni siquiera sé por qué lo acabo de decir, pero lo dije… ¿Y qué? Se van a enojar. Vengan a buscarme”, agregó.