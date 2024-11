Esta comedia romántica navideña es lo más visto en Netflix actualmente: ¿qué dijo la crítica?

Netflix lanza series y películas originales casi a diario, pero mientras unas producciones pasan de forma desapercibida, otras obtienen una gran aceptación desde su estreno en la plataforma digital.

Tal es el caso del largometraje navideño que hoy por hoy tiene el primer lugar en la lista de cintas habladas en inglés más vistas en el servicio de streaming a nivel mundial del 4 al 10 de noviembre.

¿Cuál es la película navideña más vista ahora en Netflix?

Se trata de Nos vemos la próxima Navidad , una comedia romántica protagonizada por Christina Milian, Devale Ellis y Kofi Siriboe que llegó al catálogo de Netflix el pasado 6 de noviembre de 2024.

La película dirigida por Rusty Cundieff acumuló la friolera suma de 18.1 millones de visualizaciones y unas 32,000,000 horas vistas durante sus primeros cinco días dentro de la biblioteca del gigante.

Las cifras no solo alcanzaron para decir que tuvo un debut exitoso y se quedara con el primer puesto en el ranking de cintas de habla inglesa más reproducidas en el mundo durante la última semana.

También se convirtió en el filme más visto en general en la plataforma en el globo, por delante de otros largometrajes como Corte en el tiempo, No te muevas, Aprender a soltar o Pedro Páramo.

Escena de 'Nos vemos la próxima Navidad' | (Sophie Giraud/Netflix © 2024)

¿Qué dijo la crítica sobre Nos vemos la próxima Navidad?

La película Nos vemos la próxima Navidad tuvo un gran recibimiento de parte de los suscriptores de Netflix, pero su trama ha recibido más bien reseñas mixtas de parte de los cinéfilos expertos.

Benjamin Lee de The Guardian la calificó con tres estrellas sobre cinco y escribió: “Christina Milian es una protagonista encantadora en la primera propuesta navideña del año de streaming, que resulta bastante aceptable teniendo en cuenta el bajo nivel de exigencia”.

Liz Kocan de Decider opinó que “como comedia romántica, el romance no encaja. Como musical navideño, no hay suficiente”. Mientras, Brandon Yu de The New York Times concluyó que “esta comedia romántica navideña de Netflix quiere recordar inexplicablemente a los espectadores que el grupo Pentatonix aún existe”.

Ben Gibbons de Screen Rant le dio cinco estrellas de diez y la describió como “una película navideña cursi que sigue los habituales tópicos, aunque los elementos musicales y los personajes centrales hacen que, a pesar de todo, sea entretenida”.

Por último, William Bibbiani de The Wrap aseguró que la producción es “la última de una larga serie de alegres y a menudo intercambiables comedias románticas navideñas”.

¿De qué trata Nos vemos la próxima Navidad?

Nos vemos la próxima Navidad sigue la historia de Layla, una mujer que trata de encontrar una entrada para el concierto de Nochebuena de Pentatonix con el fin de volver a ver a su galán perfecto.

“En busca de un amor de cuento de hadas con el hombre de sus sueños, Layla debe correr por Nueva York con el fin de obtener entradas para el evento más popular en la ciudad: el Concierto de Nochebuena de Pentatonix”, reza la sinopsis oficial de la película de 104 minutos.