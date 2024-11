“Ella no lo respeta”, Camilo confiesa su fobia a las cucarachas y critican a Evaluna por su reacción “burlona”

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo con una relación de más de 10 años y dos hermosas hijas.

Los cantantes han formado una familia hermosa y a través de las redes dejan ver lo mucho que se aman y lo felices que son juntos, dando lecciones de amor.

De hecho, ella siempre lo acompaña en sus conciertos e interpreta algunos de los temas que tienen juntos, y son un ejemplo de familia unida.

“Ella no lo respeta”, Camilo confiesa su fobia a las cucarachas y critican a Evaluna por burlarse

Sin embargo, de vez en cuando Camilo y Evaluna reciben críticas por algunas de sus acciones como papás, tradiciones, o videos compartidos en redes.

Recientemente, durante uno de sus videos compartidos en Youtube, donde respondieron algunas preguntas de los fans, le preguntaron a la joven si amaría a su esposo si fuera una cucaracha.

Ella respondió “la pregunta sería al revés, porque el que le tiene fobia a las cucarachas es usted”, riendo y Camilo dijo “no Evaluna no me toques en este momento que dijiste cucaracha que me da una v*erga. Me dieron un poquito de ganas de vomitar” , dejando ver que le tiene mucho miedo a las cucarachas.

Y ella dijo “yo puedo ser considerada contigo y no acercarme tanto, sino estar al lado”, y Camilo dijo “no que horrible. Sí te amo”, pero Evaluna seguía riendo.

En redes muchos aseguraron que la cantante le faltó el respeto a su esposo, pues él tiene una fobia común, y ella solo se burlaba de él.

“Pero qué falta de respeto de ella”, “o sea él está hablando de una fobia seria que tiene y ella solo se burla”, “que feo que cuentes de una fobia y tu pareja solo se burle de ti”, “ella no lo respeta, es obvio”, “él sí la ama y la respeta, pero no recibe lo mismo de parte de su esposa”, “ella es muy ridícula, trata de ridiculizarlo”, “no me pareció la reacción de Evaluna”, “ella debería ser más comprensiva con su fobia”, y “pobre Camilo, ahí no es mijo, te mereces alguien que se preocupe por ti y no se burle”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la pareja siempre se muestra feliz y enamorada y deja ver que no importa lo que digan de ellos, de hecho, muchas veces se han burlado de lo que dicen sobre ellos en redes.