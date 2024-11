“De tal palo, tal astilla”, el glamuroso look que hija de Cristiano y Georgina llevó en su cumpleaños 7

La hija de la pareja fue elogiada por su look tan fashion y glamuroso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han formado una hermosa familia con los hijos del futbolista y los que han tenido juntos ambos, a los que la modelo trata por igual.

PUBLICIDAD

A través de las redes, Georgina deja ver que es la madre de todos los hijos del famoso, sus gemelos Mateo y Eva, Cristiano Jr., Alana y Bella Esmeralda y todos la quieren mucho.

En videos y fotos, la famosa deja ver que les dedica tiempo de calidad a sus hijos, y los lleva de paseo, viaje, y les da la mejor crianza, teniendo una hermosa familia.

“De tal palo, tal astilla”, el glamuroso look que hija de Cristiano y Georgina llevó en su cumpleaños

Este martes 12 de noviembre la primera hija que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tuvieron juntos, Alana, cumplió 7 años y lo festejaron por todo lo alto como es de costumbre.

El futbolista compartió una hermosa foto y un hermoso mensaje a su hija y le dijo “7 años de mi princesa 👸🏽❤️ Feliz cumpleaños mi amor!”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Este fue el fashion look que la hija de la famosa pareja llevó en su cumpleaños (@georginagio/Instagram)

Mientras que la modelo compartió en sus historias de Instagram videos y fotos de cómo estaba pasando su hija su cumpleaños, festejándolo con sus hermanos y en familia.

La famosa dejó ver el elegante y fashion look que su hija llevó en su día, compuesto por una falda negra, un suéter blanco de mangas largas, unas botas celestes, una bolsa chic rosa y el cabello lo llevó suelto, con sus rizos al natural, luciendo hermosa y tan fashion como su mamá.

PUBLICIDAD

“Que bella es esa niña, tiene mucho de su mamá”, “tan glamurosa y fashion como la mamá”, “me encantó su look, sencillo pero muy glamuroso, como mami”, “de tal palo, tal astilla, es hermosa”, “ella tiene mucho estilo me encanta”, “esa niña es hermosa y tiene una gran personalidad”, “me encanta todo lo que ella usa”, “no cabe duda que ha aprendido de moda de su mamá”, y “un gran look de cumpleaños”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En otras oportunidades la modelo ha sido criticada, pues ha mostrado a Alana en el gimnasio en look de top y leggins, asegurando que no es un atuendo apropiado para una niña. Sin embargo, este look de cumpleaños fue completamente aprobado por sus fans en redes y la hizo recibir muchos halagos.