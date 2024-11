Ángela Aguilar estaría segura de que su matrimonio fracasará por esta razón que no tiene que ver con Nodal.

“Soy muy criticable”, entre bromas, esta fue la respuesta que dio Ángela Aguilar en una entrevista para un programa radial en Colombia, cuando visitó por primera vez ese país en febrero de este año. Y vaya que ha sido criticada, especialmente luego de que ella y Christian Nodal revelaron que eran pareja.

Para La Kalle FM, la hija de Pepe Aguilar conversó sobre muchos temas y entre estos los relacionados con el amor, que ahora toman más notoriedad, cuando ya han pasado tres meses y medio desde que Nodal y ella se juraron amar hasta la eternidad.

En la sección “¿Cuáles son las pregunta sobre mí en Google?”, ella no dudó en responderle al público. Una de las consultas fue si era cierto que tuvo un romance con Nodal, pero lo negó: “No, una amistad muy bonita. Sí cantamos una canción juntos, pero, no, nada, nada”. Sin embargo, cuatro meses más tarde, la intérprete de “Llorona” se contradijo ante la revista ¡Hola!

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela para confirmar el noviazgo.

“No creo en el matrimonio”

Pese a que el 24 de julio Ángela y Christian se unieron para siempre, ella no estaría muy convencida de que realmente dure tanto, y no precisamente porque piense que él le fallará, sino porque está relacionado con un sistema de creencias que ha venido sosteniendo a lo largo de los años y que ha manifestado en varias entrevistas que ha dado en diversos momentos de su vida.

El año pasado, en mayo, le aseguró a Angélica Vale: “Yo ya no creo en el matrimonio. Mis abuelos se amaron tanto, una historia de amor tan profunda e increíble, después de ver eso y mi mamá y mi papá que acaban de cumplir 25 años de casados... la verdad es que, como pa’ que yo encuentre eso, va a ser muy difícil”.

Ante esto, la actriz le aconsejó: “El amor te puede sorprender.. Pero, tárdate unos 15 años, cumple primeros los sueños antes de ser mamá y tener un matrimonio, sino no creo que te funcionará”. En febrero de este año lo recalcó en Colombia, pero aferrándose a otro motivo mucho más complejo.

“(No creo en el matrimonio) Porque tengo muchas amigas divorciadas. Creo que el 60% de matrimonios terminan divorcio. Entonces, si yo me caso o una de las veces que me case, quiero que sea para siempre, quiero que mi matrimonio dure siempre. Mis papás llevan casados 27 años y mis abuelos en su momento. Entonces, no creo en el matrimonio porque no creo en las personas”, expresó Aguilar.

Parece, que realmente Nodal sorprendió a Ángela y la hizo cambiar de opinión, pues ella le confesó a Angélica: “Ojala que alguien me llegue a sorprender”.