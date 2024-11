“¿A quién se le ocurre?”: salen a la luz detalles de ‘Bridget Jones 4’ y por esto fans piden que sea cancelada "

Bridget Jones ha sido una de las sagas románticas más icónicas de las últimas décadas. Desde su debut en 2001, la historia de esta mujer imperfecta, entrañable y con una vida amorosa de altos y bajos ha resonado profundamente en millones de seguidores. Bridget, interpretada por Renée Zellweger, representa a la mujer moderna que, a pesar de los tropiezos y las inseguridades, sigue adelante con humor y valentía. Sus enredos entre el amor y la vida cotidiana han sido, desde el principio, el espejo en el que muchos se ven reflejados.

Con el anuncio de la cuarta entrega de la saga, titulada Bridget Jones: Mad About the Boy, los fans estaban más que emocionados por ver la próxima etapa en la vida de Bridget. Sin embargo, el recién lanzado primer tráiler de la película ha tenido un giro inesperado, y lejos de emocionar, ha causado decepción e incluso enfado entre sus seguidores más leales.

bridget jones

¿De qué va la historia de Bridget Jones?

La saga de Bridget Jones, basada en los populares libros de Helen Fielding, sigue la vida de Bridget, una mujer inglesa de treinta y tantos años al comienzo de la serie, que enfrenta los altibajos de la vida y el amor. Entre sus intereses amorosos, se encuentran dos personajes inolvidables: el honorable Mark Darcy, interpretado por Colin Firth, y el encantador pero conflictivo Daniel Cleaver, interpretado por Hugh Grant. Esta lucha constante entre dos amores tan distintos es parte de lo que ha hecho tan entretenida la historia de Bridget, al tiempo que sus fans han sido testigos de su evolución como personaje.

Cada entrega ha capturado la vida de Bridget en diferentes etapas, desde su lucha por el amor hasta la maternidad en Bridget Jones’s Baby. No obstante, para muchos, la historia no estaría completa sin la presencia de Mark Darcy, quien se ha convertido en un símbolo de estabilidad y un final feliz para Bridget. Así que cuando el tráiler reveló que, en esta nueva película, Mark Darcy está muerto, el golpe fue devastador.

Fans no ocultan su decepción ante la trama

El avance de Bridget Jones: Mad About the Boy revela que la trama está basada en el libro homónimo de Helen Fielding, publicado en 2013, que se sitúa cuatro años después de Bridget Jones’s Baby. En esta nueva historia, Bridget es una madre viuda de dos hijos en sus cincuenta, lidiando con la ausencia de Mark Darcy, quien murió en un accidente mientras trabajaba en Sudán.

Bridget Jones La trama de la cuarta entrega ya ha sido revelada (Universal Pictures)

Para muchos fanáticos, la idea de una Bridget sin Mark Darcy es inaceptable. La pérdida de uno de los personajes más queridos de la saga ha sido comparada con el impacto que tuvo la muerte de Mr. Big en la serie And Just Like That, la secuela de Sex and the City. Así, lo que para algunos podría ser una evolución natural de la historia, para otros es simplemente una traición a la esencia de Bridget.

“Bridget Jones es mi animal espiritual y mi consuelo, pero honestamente no sé cómo sentirme respecto a esto sin nuestro Mark Darcy”, expresó un fan en redes sociales, mientras que otro comentó con frustración: “¿Por qué no pueden dejarnos tener a Bridget y a Mr. Darcy juntos y felices para siempre?”.

Otra ausencia genera controversia

La trama de la nueva película también traerá de vuelta al personaje de Daniel Cleaver, interpretado nuevamente por Hugh Grant. El inolvidable“alcohólico, adicto al trabajo, adicto al sexo, fóbico al compromiso, megalómano, idiota emocional” regresará a la vida de Bridget. Sin embargo, la noticia ha dejado a los fans divididos, ya que muchos esperaban que Patrick Dempsey, quien interpretó al encantador Jack Qwant en la tercera película, también formara parte de esta nueva entrega.

La ausencia de Dempsey -hasta ahora- también ha generado más molestias, y muchos fanáticos lamentan la falta de los personajes originales de la saga. “¿Y Patrick Dempsey? Yo quería que se quedara con él”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “O sea, ¿que Patrick Dempsey tampoco estará??”. La molestia se hace aún más evidente con mensajes como “Sin Colin ni Patrick, qué decepción”.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de fans pidiendo “que cancelen la cinta” y asegurando que “no vale la pena, ya arruinaron todo con su trama”.

A pesar de la reacción negativa, la película tiene elementos que aún generan intriga. Entre las novedades, se incorporan personajes como el profesor Wallaker (interpretado por Chiwetel Ejiofor), un atractivo maestro en la escuela de los hijos de Bridget, y Roxster (Leo Woodall), un joven con quien Bridget se embarca en una relación casual. Estos personajes agregan un toque moderno y fresco, pero el vacío de Darcy y Dempsey sigue siendo notable.