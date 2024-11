“¿Se hizo algo en las piernas?”: Aseguran que última presentación de Ninel Conde es la más impactante por este motivo

Una vez más los usuarios de las redes sociales atacaron a la cantante y actriz Ninel Conde. Este fin de semana circuló un nuevo video de ella en una presentación y su aspecto físico fue el centro de las críticas más duras, muchas veces socavando la sororidad.

A través de X se difundió el extracto de un video en el que, presuntamente, Conde aparece cantando y bailando con un sensual mini vestido rojo de flecos, que dejó ver su trasero. Lo acompañó con unos botines plateados, y su larga cabellera suelta. Se veía exuberante y muy sexy, pero hubo un detalle que no se le escapó a los internautas: sus piernas.

Las extremidades de la presunta modelo de 48 años se veían un poco más gruesas y aparentemente con algunos implantes, lo que llevó a la que la audiencia digital opinara al respecto, ya que para ellos no había proporción entre los muslos y las pantorrillas.

“La futura Lyn May, de ha dañado esa cara y todo el cuerpo”, “Tiene por mucho más operaciones que el Banco del Bienestar y que Mexicana de Aviación”, “Ninel Conde está a dos cirugías más de tener la cara de Lucía Méndez y cuerpo de Bellakat”, “Entre los retoques estéticos y su disciplina de ejercicio, ha logrado un look que siempre causa controversia”, y “¿Se hizo algo en las piernas? Están muy gordas, ella no era piernuda”, expresaron los críticos.

¿De verdad era Ninel Conde?’

Sin embargo, otros se percataron que el video, subido originalmente en Tik Tiok por el usuario @denhel_ , usa la etiqueta #showtravesti para acotar que no se trata de la artista real, pero así no lo entendieron algunos de los haters. El video fue publicado el pasado 2 de octubre, pero fue el fin de semana que ganó notoriedad.

Incluso, no es el único video que tiene de la imitadora en su plataforma, pues hay otros tantos en los que aparece “besando” a unos fanáticos. También hay otros imitadores de Anahí, Alejandra Guzmán, María José, Jenni Rivera, Ana Bárbara y Danna, entre otras artistas.

Ninel, a finales del pasado ofreció una entrevista exclusiva a People y habló sobre cómo lleva las críticas hacia su cuerpo. Como una dama le dio una lección a los críticos al decirle: “Todos deberíamos pensar dos veces antes de ponernos a lanzar cosas negativas, porque al fin y al cabo todo eso se te regresa. Desgraciadamente hay personas que escriben simplemente el reflejo de lo que hay en su corazón entonces es mejor no tomarte nada en serio, ni ver las cosas negativas, pues todo eso es basura”.