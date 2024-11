“Qué falta de respeto”: tunden a Danna por este ‘desaire’ en premiere de Wicked ¿fue a Ariana?

La tarde del 11 de noviembre, la Ciudad de México se inundó de magia con la premiere de Wicked, a la que acudieron sus grandes protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes no solo impactaron con sus atuendos, también con un tierno agradecimiento en español que enloqueció a los fans de uno de los musicales más icónicos de la historia.

A la alfombra amarilla se dieron cita una serie de estrellas e influencers, además de las dos famosas que hicieron el doblaje en español de los personajes de ‘Elphaba’ y ‘Glinda’, el ícono del pop latino, Danna y Cecilia de la Cueva que lograron ‘hechizar’ con su trabajo a las protagonistas de la cinta dirigida por Jon M. Chu quienes alabaron el trabajo de las mexicanas.

Pero esto no fue todo, pues, una postal que fue aplaudida por el público, finalmente las dejó ver juntas, donde se les pudo ver presumiendo sus impactantes atuendos, mientras Danna optó por un vestido que homenajeaba a ‘Elphaba’ a través de una pieza diseñada por la holandesa Iris Van Herpen, con detalles color ocre, que incluía transparencias y mucho movimiento, Cecilia de la Cueva, apostó por un look digno de ‘Glinda’ con un romántico vestido color rosa.

Danna en la premiere ‘Wicked’. Getty Images (Getty Images)

Danna causa indignación por esta acción en premiere de Wicked

Aunque la convivencia entre las cuatro actrices fue buena y desbordó cariño y respeto entre todas, hubo un gesto que provocó el enojo y críticas entre el público y es que aseguran que Danna habría hecho este ‘desaire’ al evento de ‘Wicked’.

La actriz, que recientemente fue vista junto a Shakira en su fiesta de ‘solteras’, deslumbró en la alfombra amarilla de ‘Wicked’ con un punzante vestido de Iris Van Herpen que después cambió por un atuendo negro estilo ‘Merlina’ firmado por Marc Jacobs, que incluyó unas plataformas Mary Jane y un minivestido negro con aplicaciones de espejo.

Para muchos, los atuendos que eligió Danna fueron dignos de aplausos; sin embargo, un live emitido por la cantante unas horas más tarde provocaron la furia del público, pues aseguraron que había hecho un ‘desaire’ al evento.

Premiere de ‘Wicked’ Getty Images (Getty Images)

Danna revela que decidió no estar presente en la proyección de la película

Fue a través de un live que Danna expresó la emoción que sintió al pertenecer a un proyecto como este junto a su artista favorita, sin embargo, al mencionar:

“Vengo llegando de la premiere de Wicked en el Auditorio Nacional, o sea, no puedo procesar lo que viví ya estaba diciendo ‘hace mucho que no hago un live’, no sé desde hace cuanto, no me sentía lista y hoy estoy muy feliz, no vi la proyección, un poco también creo que no sé, estaba tengo demasiado dentro y creo que para mí el tomarme este momento después de algo tan heavy lo acabo de vivir, personalmente no miden para mí es especial este proyecto, llevo intentando no llorar todo el día”.

Pero esta confesión provocó una serie de comentarios en su contra en los que se leía: “Qué falta de respeto”, “Ridícula”, “La amo, pero la odio por eso, pero ella es dueña de sus sentimientos y la amo más por ser firme ante lo que siente, pero la odio por no estar! la amo/odio en estos momentos y ni se hagan que todos estamos igual”.