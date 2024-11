"Pobre iluso": no solo Nodal, este otro hombre sale en defensa de Ángela Aguilar pero le sale mal.

Pese a que Christian Nodal afirmó que tras su nueva relación con Ángela Aguilar no hay” bandos”, “ni víctimas”, ni “pobrecitas”, parece que los internautas y algunos artistas sí han tomado decidido apoyar a unos sí y a otros no. Algunos defienden a la pareja, mientras que otros le dan la razón a Cazzu, aunque también hay quienes solo culpan a la hija de Pepe Aguilar o solo a Nodal.

Como lo sido la locutora Maxine Woodside, quien afirmó que el público “la ha crucificado. Han exagerado también”, y señaló que Ángela Aguilar no “le quitó el marido a nadie. Nadie le roba nadie a nadie. Él se fue porque quiso irse con Ángela”. Y reprochó que el cantante mexicano sea “intocable”, mientras “las dos mujeres se están haciendo pedazos, y él, sonriendo y llenando escenarios. Es injusto”.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar "Voy a ser tía" y todas las pruebas que confirmarían la infidelidad de Ángela Aguilar y Nodal a Cazzu (Instagram Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar)

En tanto, Pedro Sola, conductor de “Ventaneando”, defendió a Cazzu al manifestar: “El comentario que hizo Ángela en una entrevista en Estados Unidos, fue muy desafortunado”, y su compañeroa Linet Puente expresó: “De pronto nos tenemos que quedar calladas mientras los otros andan felices, perdón Nodal, perdón Ángela, y ya hasta de pronto se les olvidaba que hay personas que sufrieron mucho”.

No solo Nodal, este otro hombre sale en defensa de Ángela Aguilar

Así como Christian salió a defender a su esposa a los pocos minutos que su expareja y madre de hija exigiera respeto, que no invalidaran sus sentimientos, así como que no la incluyeran en “planes atroces” y que no puede asegurar que él le fue fiel; ahora un nuevo hombre salió a defender a Ángela.

Pero, en esta oportunidad, por todo es por el revuelo que causó el premio a “Mujer del año” que le otorgará en los próximos días la revista Glamour. Hay que recordar que unas 500 mil personas firmaron una petición en una plataforma web para que le invalidarán su reconocimiento por el empoderamiento que ha tenido y la diferencia que ha marcado en la música regional mexicana.

Se trata del compositor Horacio Palencia en un encuentro con los medios de comunicación esta semana dijo: “Angelita Aguilar es una niña muy linda, siento que se han excedido un poquito con los comentarios, siento que es una niña muy talentosa y creo que con lo único que puede contrarrestar todo esto es haciendo música”.

Aunque eso no fue todo, porque acotó que “ahorita ustedes saben que la mujer es bien difícil que trasciendan en el género regional mexicano, pero yo creo que Angelita lo está haciendo, le pegó mucho la canción que grabó con Nodal, también la canción de Agonía. (...) En el caso de Ángela cada vez hace un legado más grande y está bien jovencita”.

Estos comentarios no les gustaron a los detractores de la menor del clan Aguilar y lo “destruyeron”: “Si es talentosa, pero con la sangre muy pesada”, “eso no le quita lo soberbia y engreída que es. Se cree parida por los Dioses”, “Este le tira flores a todas las que esté con nodal … primero a Belinda, después le dio una canción a Cazzu y ahora Ángela”, “No seas iluso”, “Anda Lambón” y “A ver, cuánto te pagaron”.

Horacio trabajó recientemente con Pepe Aguilar, a quien considera un gran amigo, así como a su esposa Aneliz.