“Menores vestidos de Barbie”: Cantante revela escalofriantes detalles de las fiestas de P. Diddy

El arresto de Sean ‘Diddy’ Combs sigue causando gran controversia ante las historias espeluznantes que siguen apareciendo relacionadas con las polémicas fiestas a las que acudían la élite de Hollywood. Ahora se ha sumado un nuevo testigo que dio detalles sobre lo que habría presenciado en dichos eventos.

Conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución han sido algunos de los cargos de los que han acusado al rapero y por los cuales podría enfrentar una gran cantidad de años en la cárcel.

La aspirante a cantante Tanea Wallace ha sido la encargada de sumar un nuevo testimonio en contra de Sean abultando aun más la lista de testigos que complican su caso, el cual tendrá un desenlace el 5 de mayo de 2025, fecha pautada para su juicio.

Los nuevos detalles que acusan a P. Diddy de usar a menores en sus fiestas

Ha sido en un documental de TMZ titulado TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs, donde Tanea Wallace decidió contar todo lo que presenció durante una fiesta de Diddy a la que asistió en 2018.

Según la artista varios de los invitados se encontraban casi desnudos mientras consumían alcohol y drogas, entre ellos se encontraba Combs, quien dijo que en un momento dado se complacía abiertamente en el patio trasero.

Asimismo, mencionó que en el lugar se encontraban al menos 100 invitados entre ellos distintas celebridades aunque prefirió no revelar sus nombres. El momento que más causó perturbación entre su testimonio fue cuando mencionó que dentro de una de las habitaciones del famoso notó un grupo de lo que ella pensó que eran personas pequeñas paradas en una esquina, aunque estima que no se trataba de personas pequeñas, sino posiblemente niños.

“La gente estaba tratando de ocultar lo que estaban haciendo. Eran gente pequeña, no quiero decir demasiado. Usa tu sentido común”, dijo.

Fue en este momento donde contó que dichas personas vestían como pequeñas Barbies Harajuku.

“(Estaban) vestidas como pequeñas Barbies Harajuku, con lápiz labial rojo, luciendo realmente sexys, ya sabes, reveladoras, lindas. Así que pensé, ¿qué demonios?’”, agregó.

Tras sus declaraciones, los representantes legales de P. Diddy han calificado sus palabras como “categóricamente falsas” y otras acusaciones en su contra como “pura ficción”.

Hasta el momento, los famosos que han sido mencionados como invitados de dichas fiestas han permanecido en silencio tratando de escapar de dicha polémica.