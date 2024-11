Estos son los fragmentos más aterradores de ‘Libranos del mal’ el libro donde Ernestina Sodi relata su secuestro

La muerte de Ernestina Sodi, escritora y periodista mexicana, hallevado a recordar el dramático momento que vivió al lado de su hermana Laura Zapata luego de ser secuestradas en 2002.

La cruda experiencia llevó a la artista a relatarlo que vivieron a través del libro ‘Líbranos del mal’ (2006) al tratarse de un suceso que marcó un antes y un después en su vida y la de su familia.

Sodi falleció el pasado 8 de noviembre a causa de dos infartos luego de permanecer hospitalizada por varios días en Ciudad de México.

Ernestina Sodi y los fragmentos más aterradores de ‘Libranos del mal’

Ernestina Sodi plasmó su cruda experiencia con letras al ser una de sus mayores pasiones y fue en su libro donde contó el momento en el que saliendo del teatro fue arrestada junto a su hermana, luego que esta insistiera en llevarla y terminaran rodeadas por camionetas blancas y hombres armados que la mantuvieron por varios días en cautiverio.

“Siento mi respiración cortada por el miedo... El aire me recuerda que debo respirar para que mi vida se mantenga... La adrenalina me invade el cuerpo con una sensación de adormecimiento y de calor. Me siento como si hubiera tomado alguna droga, mi corazón se acelera, parece que desea salirse del cuerpo. La respiración es cada vez y más pesada, como si fuera a detenerse y con esto los acontecimientos pudieran quedar suspendidos, esto es el miedo, el miedo de verdad, ¡tengo miedo!, me digo y me repito sabiendo que el miedo es una agitación por la perspectiva de un mal futuro que puede causar muerte o dolor”, escribe Sodi, capturando con detalle su pánico en ese momento.

No solo ella padecía el calvario, pues su familia también se encontraba en vilo al enterarse de su secuestro, en especial una su hija, Camila Sodi.

“Mi hija nota algo raro y pregunta por mí... Ella se pone como loca y se pone a rasguñarse los brazos y a gritar: ‘¡Mamita, no, mamita, no! La noticia la deja totalmente fuera de sí, tanto, que consideran inyectarle un calmante.’”, relató.

A diferencia de ella, Zapata fue liberada antes que ella con el fin de consiguiera el dinero para ser liberada pero este detalle desencadenó sospechas de que esta haya estado involucrada en el delito. Sodi también relató su miedo a morir causando gran impacto.

“Tengo miedo de morir, están armados. Me han puesto una pistola en la cabeza en el momento de la caza. ´Esto no me puede estar pasando’, me digo porque es como una película absurda, ´Ernestina´, me digo de nuevo, ´no hables, no llores, no digas nada, tranquila, todo está bien, tranquila, el infinito tiene fin”, escribió.