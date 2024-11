El gesto de Feid con Karol G en medio de las críticas por +57 que no ha gustado a sus fans

Luego de tener un 2024 lleno de éxitos y premios, Karol G ha sido duramente cancelada en redes sociales tras el estreno de su tema ‘+57′ el cual compartió con varios exponentes del reguetón de su país como es el caso de Maluma, J Balvin Blessd, Ryan Castro y Ovy On The Drums y su pareja Feid, pero el cual no resultó ser lo que esperaban sus fans.

Y es que al tratarse de un tema que hacia mención al código telefónico de Colombia muchos consideraron que se encargarían de enaltecer la cultura colombiana pero la realidad fue otra al contar con una letra que sexualiza la mujer y hasta aseguran que promueve la pedofilia por hacer alusión a una joven de 14 años.

La polémica no pasó desapercibida para La Bichota quien no tuvo otro remedio que dar la cara y pedir disculpas por su ‘error’ asegurando que se ha tergiversado su lírica. Sin embargo, Feid también ha sido señalado no solo por formar parte sino por el gesto con su pareja.

La razón por las que critican a Feid tras repudio a Karol G

Karol G y Feid se han encargado de llevar un romance bajo perfil por lo que pocas veces han expuesto su amor en redes sociales, pero ahora que la originaria de Medellín ha sido cancelada en redes este no ha dudado en salir en su defensa al replicar el mensaje que ella dejó en su cuenta en Instagram.

“Mi reina, vamos, vamos”, fueron las palabras del reguetonero para alentar a su pareja, pero internautas no han dejado de mostrarles su enojo.

Y es que internautas le han pedido al llamado Ferxxo que exprese también sus disculpas y no le deje la responsabilidad únicamente a Karol, incluso hay quienes lo han comparado con Anuel mencionando que este si daba la cara por ella.

“FEID DONDE ESTÁ TU DISCULPA NO LE DEJES LA RESPONSABILIDAD SOÑO A KAROL G”, “con anuel , el podrá ser infiel y todo que tu quieras , pero el siempre salía a dar la cara por ella con sus mensajes , se nota que a este le falta 🥚”, “Cuando tu hija tenga 14 se la vas a cantar?”, “De verdad les gustó el tema ???? Decepción.....pensé que era un tema hablando de la tierrita y salen con apología a la pedofilia, drogas .... Que buen ejemplo muchachos”, han sido algunos comentarios que han dejado en redes.